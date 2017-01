Mario Rodríguez: “En 2018 el impacto de la quita de los feriados puente será mayor”

El concejal de Cambiemos, Mario Rodríguez, se refirió en la 99.9 a la quita de los feriados puente determinada por el presidente Mauricio Macri: “creo que se debería haber consultado a distritos como el nuestro que tienen un fuerte beneficio por esta situación”, explicó.

La eliminación de los feriados puente trajo aparejadas críticas desde todo punto de vista. Algunas son fundadas y otras no tienen ningún asidero, como los reclamos hacia la gobernadora María Eugenia Vidal o el intendente Carlos Fernando Arroyo, cuando estamos hablando de un decreto presidencial.

Sobre este tema habló el concejal de Cambiemos Mario Rodríguez en la 99.9 y explicó las razones por las que se está a favor de que continúen en la agenda: “en una jornada de trabajo en diciembre y donde participamos los distintos concejales, presentaron informes desde el Emtur que marcaban claramente el beneficio que tenía Mar del Plata en los denominados feriados puente”. Luego abundó: “creemos que es una herramienta para fomentar el turismo y el comercio durante todo el año. Se nos hablaba de los números y se ven claramente los beneficios”.

Lo que pretende también el edil marplatense es que Mar del Plata forme parte de la decisión como una ciudad netamente turística, aunque ya ha mutado bastante en ese sentido. “Creo que se debería haber consultado a distritos como el nuestro que tienen un beneficio importante de estos feriados. En 2017 este decreto impacta mínimamente porque muchos de los feriados caen en lunes o en viernes. En 2018, esto tendrá un impacto más importante”, refirió.

Está claro que ya Mar del Plata no es el único centro de atracción turístico importante para el verano de los argentinos y por eso, se debe generar una competencia distinta: “antes se veía como competencia a las ciudades balnearias vecinas o ciudades fuera del país. Hoy están compitiendo Villa La Angostura o lugares donde antes la gente no iba en verano”, ratificó.

Pero más allá de los reclamos por los feriados, advirtió que se debe trabajar en otros aspectos necesarios para que la ciudad sea disfrutada por potenciales visitantes. Uno de ellos, es la suciedad reinante en cada rincón de Mar del Plata y que tiene mucho que ver con la responsabilidad personal de sus propios habitantes: “el estado debe garantizar una ciudad más limpia, pero hay una dejadez de cada uno de nosotros que ayuda a la situación de suciedad que tiene Mar del Plata”.