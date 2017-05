Martín Ferrá: “Se puso un manto de justicia en la causa Lavado Total”

El abogado Martín Ferrá se refirió en la 99.9 a la resolución que liberó a la mayoría de los detenidos en la causa denominada Lavado Total donde se terminó dando la razón al letrado: “la falta de mérito tiene como fundamento por orfandad probatoria, por falta de prueba o prueba insuficiente”, agregó.

La causa “Lavado Total” fue denunciada desde un principio por el Dr. Martín Ferrá como un atropello absoluto del juez Santiago Inchausti y el tiempo le terminó dando la razón. En la 99.9, el abogado explicó los motivos por los cuáles se terminaron revocando las detenciones de muchos involucrados entre los cuáles estan sus defendidos.

“Luego de 6 meses, el miércoles salió la resolución respecto de los procesamientos arbitrarios dispuestos por el magistrado con un saldo positivo respecto de la mayoría de las personas inocentes que fueron allanadas. Se ha puesto un manto de justicia sobre el proceso”, aseguró.

En el detalle fueron más los que no estaban involucrados en la causa de los que tenían un motivo real para permanecer detenidos: “sobre 26 procesados hubo 12 confirmaciones, la mayoría en causas de narcotráfico, pero que no tienen nada que ver con los 14 revocados por cuestiones que no estaban relacionados con esos delitos. Esta falta de mérito tiene como fundamento por orfandad probatoria, por falta de prueba o prueba insuficiente”, agregó más tarde.

El punto es que nunca hubo prueba necesaria para detenerlos y ese es el motivo que había denunciado desde el principio el Dr. Ferrá: “para allanar primero hay que reunir la prueba, no allanar para reunir la prueba. El fundamento fue el informe de un Policía de la Federal que al pasar por el domicilio de uno de mis defendidos observó seis vehículos en su interior, ¿que pretendía encontrar en la casa de gitanos que se dedican a la compra y venta de vehículos?”, explicó.

Lo cierto es que estas personas que, sin fundamentos, se vieron relacionados con aquél mediático operativo, han pasado dos meses encarcelados y ahora nadie puede reparar el daño: “muchos permanecieron 60 días detenidos en Ezeiza con presos comunes, sin tener antecedentes y siendo la primera causa. Eso no se recupera más”, dijo Ferrá.

Los atropellos constantes de Inchausti deben representar una preocupación seria para el sistema judicial, pero no hay ninguna reacción desde los sectores que debieran darla: “hice en total 4 denuncias penales para que se investiguen delitos de acción pública contra el Dr. Inchausti. Todavía no se dio inicio a ninguna”.