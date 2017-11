Martín Merlini: “Es el operativo de remoción de barcos abandonados más importante de los últimos 10 años”

El presidente del Consorcio Portuario, Martín Merlini, contó en la 99.9 como se estará trabajando en una tarea importante de remoción de barcos abandonados en el puerto local: “es la mejor acción posible que podemos tomar para el recupero de espacios disponibles”.

En el puerto de la ciudad ha comenzado una operatoria muy fuerte para remover barcos que están abandonados, en una nueva apuesta del sector para mejorar el área de trabajo. Los detalles los brindó en la 99.9 el presidente del Consorcio Portuario, Martín Merlini: “empezamos la semana pasada con los trabajos preliminares de Prefectura por las embarcaciones que están en la sección cuarta y quinta. Es el operativo más importante de los últimos 10 años y creo que es la mejor acción posible que podemos tomar para el recupero de espacios disponibles”.

Esta tarea les ha llevado un tiempo de coordinación previa que no es sencilla porque involucra a distintos sectores: “lo venimos trabajando hace varios meses porque necesitamos de distintos actores para hacerlo. Primero las autoridades portuarias que tienen que resolver administrativamente la situación de esos barcos, luego de Prefectura por su responsabilidad en el cuidado del medio ambiente y después conseguir las empresas que se dedican a la remoción de estos barcos. Por último, la etapa empresaria que es la responsable de haber dejado las embarcaciones abandonadas”, explicó.

No es la primera vez que se debe encarar un trabajo de esta índole, pero el problema estuvo en el abandono que tuvo el sector y la falta de control de los organismos pertinentes para llegar nuevamente a esta instancia: “en 2007 se hizo un enorme operativo para remover restos de barcos con un gran esfuerzo del estado. Lamentablemente por desidia administrativa se ha permitido que la situación se repita con un pasivo ambiental de 14 embarcaciones reales que están en estado calamitoso”, puntualizó.

Uno de los puntos que destacó Merlini es que toda esta operatoria no tiene costo alguno para el estado: “el que paga es el operador portuario que dejó esa embarcación en el lugar. Hay tres casos puntuales en las que no hemos podido identificar al propietario por estar fallida la empresa o desaparecida. Iniciamos entonces el proceso de abandono a favor del estado nacional. Estamos gestionando con la empresa que realizará el desguace y le cobrará a los privados el costo operativo, la posibilidad de darle al estado la gratuidad por llevarse varios restos de barcos”.

Por último, se refirió a otro proyecto en el cuál se ha avanzado en conjunto con la Terminal de Contenedores 2: “estamos avanzando sobre la idea de que el lugar donde se encuentran los silos se convierta en el polo logístico de carga de contenedores y en general para que el puerto termine de tener su despegue”, finalizó.