Martín Merlini: “Hay sobradas muestras de incumplimiento en los últimos 10 años”

El titular del Consorcio Portuario Martín Merlini criticó duramente los incumplimientos reiterados de la empresa Elevadores Mar del Plata S.A. tanto en el mantenimiento de los Silos, como así también en las obras que tenían que llevar adelante en el Arroyo del Barco. ” El concesionario tiene derecho a decir lo que quiera, pero luego deberá resolver la justicia”, agregó.

Elevadores Mar del Plata S.A. es la empresa concesionaria de los Silos y además, encargada de llevar adelante el desagote del Arroyo del Barco, una obra muy necesaria para el puerto local. La quita de la concesión en el primer caso y el reclamo por los trabajos que no se han llevado adelante, llevaron a un contrapunto con el titular del Consorcio Portuario local, Martín Merlini.

En la 99.9, expresó que “el objetivo que siempre persiguieron fue litigar contra el estado. Como funcionario me limito a decir lo que hizo el estado nacional que fue el no cumplimiento de un contrato luego de una concesión otorgada. El estado estableció que se acabó la concesión por incumplimiento, todo concesionario tiene derecho a reclamar por la vía judicial si considera que ha sido afectado algún derecho particular. A simple vista hay sobradas muestras del incumplimiento en las condiciones de contratación casi los últimos 10 años”.

Desde su gestión han hecho hincapié en este tipo de situaciones irregulares para ponerlas a derecho y por eso es que encuentran obstáculos en la discusión: “vinimos a poner normalidad administrativa, toda la situación es anormal actualmente en el predio de los silos. El concesionario tiene derecho a decir lo que quiera, pero luego deberá resolver la justicia”, advirtió.

El funcionamiento de la playa de estacionamiento de camiones en esa zona del puerto también ha sido sumamente irregular y Merlini recordó que “cuando se realiza otra actividad tiene que estar habilitada por la autoridad jurisdiccional competencia que en este caso es el Consorcio Portuaria. Eso debe suceder con cualquier actividad extra. Esta empresa jamás presentó un papel, hubo una absoluta desidia de los responsables anteriores de no hacer nada en estos casos. En este último año hemos tratado de normalizar todas las concesiones”.

En el Arroyo del Barco, no solamente no se ha avanzado, sino que no han dejado que las autoridades pasen a ver el estado de las obras: “Obras Sanitarias fue más de cinco veces a solicitar el ingreso al predio para estudiar el desagote del Arroyo del Barco y ellos, que tienen la concesión, no los dejaron entrar. Son responsables porque demoraron la obra más de un año y no se pudo comenzar sus tareas. La obra estaría terminada”, finalizó.