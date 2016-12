Martín Merlini: “La draga comenzara a trabajar entre el 10 y el 15 de enero”

El titular del Consorcio Portuario, Martín Merlini, confirmó en la 99.9 el comienzo de las tareas de dragado en el puerto de Mar del Plata el próximo mes de enero. Incluso adelantó que “la draga llegará el 3 o 4 de enero”. También habló sobre otros anuncios.



Finalmente, se anunció que se hará efectivo el dragado del puerto de Mar del Plata desde los primeros días del mes de enero. La licitación permitió adjudicar la obra a una empresa española y el presidente del Consorcio Portuario, Martín Merlini señaló los detalles en la 99.9: “la draga está llegando los primeros 3 o 4 días del año y luego de adjudicar la obra a la empresa Caldemar entre el 10 y el 15 de enero estarán comenzando a trabajar”.

La arena que se empiece a sacar, quedará disponible para el refulado de playas, pero lo que anticipó en esta ocasión es que no se podrá hacer en lo inmediato: “el proceso de refulado que una draga puede hacer para derivar las arenas de sedimento portuario a las playas, deben estar autorizado por la OPDS en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente eso toma tiempo además de dinero y la Cámara de Balnearios se ofreció a aportar dinero para estos trabajos, pero no podemos hacerlo en esta temporada porque el refulado no sería útil”.

De todos modos, es uno de los objetivos a mediano plazo que se van a plantear: “lo consideramos para la segunda fase del dragado que tiene que ver con los comienzos de trabajo para 2017/2018. Probablemente nos pongamos de acuerdo para tener el refulado de costas en las próximas semanas”, agregó.

El puerto, mientras tanto, ya se encuentra operativo porque se han realizado algunos trabajos mínimos que eran necesario para ello: “hace una semana que está activo y operativo el puerto. Los prácticos han dado el visto bueno, hemos hecho los ajustes necesarios y la baliza está construida hace nueve días. En los últimos días además se hicieron las evaluaciones de los prácticos”.

En medio de lo que fue el anuncio del dragado, hubo otros puntos destacados y que tienen un significado importante para el puerto de la ciudad: “hice 10 anuncios en total. Una de ellas fue la restitución del sector de los muelles y el elevador de granos que estaba con una concesión caída hace 8 años. Lo hicimos siguiendo los pasos legales que se debían hacer, ahora vamos por los silos”, anticipó.