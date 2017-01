Martin Merlini: “La llegada de la draga es una promesa que hemos cumplido”

Martín Merlini se refirió en la 99.9 a la llegada este mediodía de la draga de la empresa española Canlemar y señaló que “es una de las cuatro premisas que teníamos cuando asumí en abril”. Además, se refirió al retiro de barcos en la zona interna del puerto y a la primera reunión con el nuevo directorio del Consorcio Portuario.

Este mediodía llegará a la ciudad la Draga Omvac 10 que se encargará en poco tiempo de comenzar las tareas en el puerto de la ciudad. En la 99.9, brindó más precisiones el titular del Consorcio Regional Portuario, Martín Merlini: “está llegando y calculamos que para las 12.30 ya estará amarrada. Fue una promesa que empezó en el mes de abril con todas las dudas que generó esto incluida la situación de inestabilidad que debimos atravesar”.

Durante su intervención al frente del organismo, se había planteado distintos objetivos a los cuáles también se refirió punto por punto: “el 4 de abril asumí con el compromiso de cuatro premisas de gestión. El primero era conseguir el dragado sostenible y hoy es un día de cumplimiento porque lo hacemos con fondos propios. Otro de los temas es la recuperación de espacios libres para la operación de buques pesqueros y hemos recuperado la Escollera Norte después de muchos años de desidia. El tercer punto era recuperar espacios que estaban administrado de manera irregular y lo hemos logrado en las secciones 12 y 13 donde están los elevadores y estamos trabajando sobre la situación de los silos. El cuarto punto tenía que ver con la cantidad de barcos que tenemos hace muchos años en estado de abandono dentro del puerto y estamos trabajando en ello porque es lo que más tiempo toma por cuestiones judiciales. Nos tomará el resto de este año y parte del 2018”.

Pero para demostrar que están en el tema, también adelantó que “entre hoy y mañana completaremos el traslado de dos buques para su desguace, pero hasta que no tengo la foto no me gusta anunciarlo”.

Es un problema importante que distintos buques que vienen a hacer descarga después queden varados en el puerto local y compliquen la operatividad del resto de las embarcaciones. Lo que Merlini aclaró es que hay un marco legal para que esto no sucede, pero no se aplica: “la reglamentación y las herramientas existen. Lamentablemente el incumplimiento de la norma hace que esto perdure en el tiempo. En Argentina durante décadas han fallado los controles y la aplicación de la ley, no las leyes”.

Hace apenas unos días atrás se llevó a cabo la primera reunión de lo que será el nuevo directorio del consorcio portuario y hubo algunas opiniones encontradas en distintos temas, algo que Merlini vio y destacó como algo positivo: “si hay opinión variopinta significa que hay democracia y cada uno puede opinar lo que quiera. El directorio del consorcio se conformó para escuchar a todas las voces. Es algo positivo y puedo decir que en la primera reunión que fue de caracter informativo porque veníamos de 50 meses de inoperancia del Consorcio. Me pareció prudente, necesario e importante exponer el cuadro de situación puntualmente de lo que hicimos con el contrato del dragado y que se conozca el presupuesto 2017 que incluye la principal obra que es el dragado”.

De todos modos, todo lo que se habló en esa reunión terminó siendo un aspecto positivo: “el intercambio de ideas fue interesante y muy enriquecedor para todos. Salimos muy conformes porque podemos charlar y decidir cuál es el mejor camino para el puerto de Mar del Plata”, agregó.