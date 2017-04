Martin Merlini: “Le devolveremos la jurisdicción de los silos al consorcio portuario”

El presidente del Consorcio Portuario, Martín Merlini, adelantó en la 99.9 que está próximo a concretarse este hecho que permitiría la demolición de ese sector y la apertura de un puesto estratégico para el desarrollo del puerto: “la idea es convertir ese lugar, previa demolición de los silos y zonas lindantes, en un lugar logístico para la operatoria de contenedores”, explicó. También destacó la predisposición del gobierno municipal: “se trata de sentido común simplemente. Tenemos que juntarnos con aquellos que tienen poder de decisión en estos temas”.

El puerto ha pasado a ser, bajo la gestión de Cambiemos a nivel Nacional, Provincial y Local; una de las prioridades en el trabajo cotidiano entendiendo que se trata de una pieza clave en la generación de empleo para la ciudad. En ese sentido, el presidente del Consorcio Portuario Martín Merlini habló sobre una noticia destacada en la 99.9: “no me gusta anticipar las cosas hasta que no estén listas, pero estamos próximos a cerrar una página negra en la historia de las concesiones portuarias con la desidia de los últimos años en la falta de mantenimiento, incumplimientos de contrato y demás; acerca de los silos que están en el puerto de Mar del Plata. Lo que haremos es devolver la jurisdicción al consorcio portuario de ese lugar”.

Lo que han proyectado es demoler ese importante macizo para generar un espacio de operatividad muy importante que cambie definitivamente la dinámica del puerto local. “El proyecto que tenemos involucra a este sector que, aún con la desidia de los últimos años, es importantísimo desde el punto de vista logístico. La idea es convertir ese lugar, previa demolición de los silos y zonas lindantes, en un lugar logístico para la operatoria de contenedores, el ingreso de mercadería en zona aduanera como corresponde, dar servicio logístico de ayuda a las cargas como cámaras de frío o plazoleta de contenedores. Para los próximos tres años queremos utilizar ese lugar de una manera apropiada”, remarcó.

Todas estas situaciones han surgido luego de múltiples reuniones con el intendente municipal Carlos Fernando Arroyo con quien hace tiempo están tratando estas situaciones: “se trata de sentido común simplemente. Tenemos que juntarnos con aquellos que tienen poder de decisión en estos temas. Vamos a utilizar maquinaria de la comuna y pagaremos por ello, porque hay que ayudar al Municipio. Para nosotros significa también un costo menor”, remarcó además.

La tarea que emprenderán, tiene aspectos delicados como la colocación de los residuos que se generen por la demolición de los silos y también se trata de un tema a abordar: “nos cuesta mucho dinero remediar ambientalmente el trabajo que estamos haciendo, pero lo estamos encarando y haciendo como marca la ley. Que me hayan convocado para hacer lo que sé, es un cambio importante en la gestión gubernamental”, advirtió Merlini.

Una vez que todo se haya consumado, el puerto ganará en previsibilidad, hecho clave al momento de que lleguen nuevos capitales a invertir en la ciudad: “después hay que salir a buscar inversiones y para ello hay que estar ordenado y demostrarle al inversor que el puerto está poniendo lo suyo para tener un horizonte de previsión de dos o tres años”.

El cambio en la visión del puerto, no es ni más ni menos que aceptar lo que ha sucedido durante tantos años en la ciudad ya que la pesca es un factor fundamental para la actividad económica: “mientras tengamos que pescar, la pesca será la principal actividad económica de la ciudad. Tenemos que sumarle cosas porque la pesca no da para todos. Hay que trabajar junto con los operadores y los inversores para ver de que manera ampliamos la matriz productiva del puerto para que se convierta en un generador de trabajo”, finalizó.