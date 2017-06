Más de 300 familias permanecen evacuadas en Concordia

El intendente, Enrique Cresto, precisó que “estamos trabajando y avanzando para dar soluciones de fondo.

Más de 300 familias de la localidad entrerriana de Concordia permanecen evacuadas por la crecida del río Uruguay, mientras que las defensas del sur de la ciudad para prevenir episodios similares están completas en un 90 por ciento, según informó el ministro de Interior y Vivienda, Rogelio Frigerio, que esta tarde recorrió la zona más afectada por las inundaciones.

“Esta creciente no va a tener la virulencia de la del 2015 pero es importante, no tanto por las lluvias en argentina sino en la parte de la cuenca alta en Brasil”, consideró Frigerio al recorrer la defensa Sur y diferentes barrios de Concordia junto al gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, el intendente local, Enrique Cresto y funcionarios nacionales, provinciales y municipales.

El ministro aseguró que “tenemos información al instante, y eso nos permite tener previsibilidad, por eso el mensaje a la ciudadanía es de tranquilidad, esto está en manos de profesionales informados que van a tomar las mejores decisiones”.

“El Presidente nos indicó con claridad que teníamos que hacer las obras que faltaban para que la gente esté más tranquila y que estas crecientes no signifiquen que miles de entrerrianos no puedan dormir pensando que pueden perder todo”, comentó.

En ese sentido, Frigerio mencionó que la obra de la contención para la Defensa Sur de Concordia “tiene un 90 por ciento de avance”, y permitirá que “centenares de familias de Concordia estén protegidas frente al crecimiento del río y todavía falta”.

Por su parte, el gobernador Gustavo Bordet dijo que “si logramos cada uno de nosotros cumplir con la parte que nos corresponde, desde los municipios, provincia y desde la nación, todos vamos a estar mejor, lo venimos haciendo y ha dado muy buenos resultados, llevando adelante un ambicioso programa de infraestructura y otras medidas para mejor calidad de gestión y desarrollo productivo”.

Bordet resaltó que durante el día de hoy “monitoreamos con el ministro la nueva crecida del río Uruguay, y recorrimos las obras en marcha, aquí en Concordia” y destacó que “de un año a esta parte hubo modificaciones estructurales que hemos encarado con el gobierno nacional, el gobierno provincial y las intendencias para mitigar los efectos de la crecida”.

“En Concepción del Uruguay estaremos abriendo los sobres el día 23 de la Defensa Norte y la reparación de la Defensa Sur, tenemos un proyecto en Villa Paranacito, también la construcción de nuevas viviendas y en el plazo que nos queda de gestión, junto con nación vamos a terminar las obras de infraestructura necesaria para que las crecidas”, concluyó.

Por su parte, el intendente de Concordia, Enrique Cresto, precisó que “estamos trabajando y avanzando para dar soluciones de fondo, hay un Consejo de Emergencia Social que está funcionando, todas las familias salen con 48 horas de anticipación, tanto los que se autoevacúan como los que se van a los refugios”.

Según el parte de la municipalidad de Concordia, hay 294 familias evacuadas, de las cuales 220 fueron autoevacuadas con asistencia de Defensa Civil y 74 evacuadas y ubicadas en 20 centros de evacuados, provenientes de los barrios Nébel, Puerto, Vélez Sarsfield, Sargento Cabrera, Belgrano Sur, Benito Legerén, 25 de Mayo y Camba Paso.

En tanto, Concepción del Uruguay son 46 las familias asistidas y alojadas en tres centros de evacuación, con 145 personas afectadas por la creciente, mientras que en Colón alcanzan a 10 las familias que debieron ser relocalizadas.

En un comunicado, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande informó que si bien “no se produjeron nuevas precipitaciones en la cuenca del río Uruguay y el pronóstico indica el cese de las precipitaciones importantes para los próximos dos días”, se mantiene “la condición de los suelos totalmente saturados, que generan un potencial de escurrimiento muy alto”.

Por ese motivo, “será necesario incrementar los caudales evacuados por la represa a 23.800 milímetros cúbicos por segundo, por lo que el río llegará hoy a los 13,80 metros en Concordia y 14,20 en Salto”.

Asimismo, esas alturas podrán alcanzar los 14,20 y 14,60 metros en Concordia y Salto, respectivamente, “si se producen nuevas precipitaciones diferentes a las pronosticadas, generando la necesidad de incrementar los caudales evacuados” por la represa.