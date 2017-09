Matías De Velazco: “Hay pérdidas por 1.500 millones de dolares por las inundaciones”

El presidente de CARBAP, Matías De Velazco, se refirió en la 99.9 a las pérdidas que han generado los últimos episodios de lluvias en Provincia de Buenos Aires y La Pampa: “hay que hacer las obras que permiten que estas situaciones no sucedan”, agregó.

Las inundaciones en toda la región bonerense y pampeana están dejando un saldo difícil de afrontar para el campo porque son cifras que exceden cualquier ayuda que pueda brindar el gobierno. Según informó CARBAP, son casi 8 millones de hectáreas comprometidas, y peligra el 25% de la agricultura y el 26% de la ganadería.

El presidente de la institución, el Ingeniero Agrónomo Matías De Velazco, señaló en la 99.9 que “tenemos un daño estimado de 1.500 millones de dólares y un fondo de emergencia de 500 millones de pesos para toda Argentina. Más que actualizar el Fondo, habría que hacer las obras que permiten que estas situaciones no se den. Son obras que se le deben al país desde hace décadas”.

El último gobierno provincial no contó con aquello que debía hacer y la plata afectada a las obras, terminó en otros fines: “el estado destinó fondos para el Plan Maestro de la Cuenca del Salado que nunca se gastó en lo que se debería. La evacuación de las aguas es un problema recurrente en Argentina, lo que se debe hacer es organizar el país”, puntualizó.

Para ello consideran importante mantener constantemente el tema en carpeta para los gobernantes: “las entidades tenemos que recordarle al estado que cuando se retiren las aguas hay que comenzar con las obras y no olvidarse de comenzar. Los excesos de lluvias van a seguir sucediendo”, advirtió luego De Velazco.

Las obras se necesitan desde hace mucho tiempo y a medida que las lluvias aparecen, todo se vuelve mucho más complejo y lo que pide el campo es que de una vez por todas se trabaje en solucionar el problema. “Es mucho tiempo para que el país conviva con este problema. El país es un gran productor de alimentos y es momento de potenciar esa posibilidad”, finalizó.