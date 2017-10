Matías Longoni: “Etchegaray es un personaje que goza de mucho poder y protección”

El periodista Matías Longoni se refirió en la 99.9 a Ricardo Etchegaray, acusado por Leonardo Fariña de ser un “extorsionador serial” y recordó que “sigue haciendo negocios en cuestiones donde interviene el estado”.

Las declaraciones vertidas por Leonardo Fariña contra Ricardo Etchegaray acusándolo de extorsionador serial, ponen en escena nuevamente a uno de los funcionarios del gobierno de Cristina Fernández que tenía mayor poder. El periodista Matías Longoni fue uno de los que denunció públicamente el accionar que tenía en la AFIP sobre todo en torno al escandaloso caso de la ONCAA: “Lo que pasaba en esa causa era que la investigación periodística avanzaba en tiempo real respecto de la comisión del ilícito hasta su disolución por decreto de Cristina Fernández. Había pruebas suficientes de que allí existía corrupción”, dijo en la 99.9.

Incluso la ciudad de Mar del Plata fue uno de los puntos neurálgicos de aquella maniobra. “El caso de un subsidio a un feed lot que estaba a nombre de un changarín del puerto de Mar del Plata que llegó a cobrar un millón de pesos en el Banco Nación de La Perla fue uno de los grandes casos que se comunicaban casi en vivo”, recordó Longoni.

Sin embargo, la justicia actuó como solía hacerlo por entonces: “el juez Martínez De Giorgi cerró las tres causas que se habían juntado sobre el tema sin investigar. A mí ni me llamaron a declarar por ejemplo. Ahí se cerraron muchas de las posibilidades de investigar la ONCAA”, aclaró.

Lo que agregó el periodista es que Etchegaray parece haber acordado con el nuevo gobierno porque no fueron por él, siendo uno de los más poderosos del anterior gobierno: “Etchegaray sigue haciendo negocios en cuestiones donde interviene el estado. A seis meses de entrado el gobierno de Cambiemos era el titular de la Auditoría General de la Nación y no era impugnado por las autoridades con el mismo ahínco que pusieron para destituir a Gils Carbó. Había una pacífica convivencia”.

Incluso deslizó que se lo quiso ubicar en un lugar estratégico donde además cobraría uno de los sueldos más altos de la administración pública como en sus tiempos de AFIP: “es un personaje que goza de mucho poder y protección. Me parece que hay una especie de acuerdo, porque pertenece a un ala durísima del kirchnerismo. El Bloque de Diputados del FpV acaba de solicitar la comisión de Etchegaray para que trabaje como en comisión de la Aduana al Congreso Nacional con un salario cercano a los 200.000 pesos por mes”, concluyó.