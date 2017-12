Mauricio D´Alessandro: “Lo que pasó en la AMIA fue encubierto dos veces”

El abogado Mauricio D´Alessandro habló en la 99.9 sobre las detenciones de Zanini y D´Elía en torno a la causa del memorandum con Irán y descartó que haya responsabilidades de los legisladores que lo votaron: “acá se acusa a todos estos personajes de haber generado un plan destinado a liberar de responsabilidad a funcionarios iraníes, pero no hace responsable a todos los que votaron”, aclaró.

Las detenciones de Zanini y D´Elía volvieron a abrir el debate sobre la legitimidad de las mismas en el marco jurídico dentro de un año que ha sido controversial ya con otros hechos similares en distintas causas.

Desde el punto de vista jurídico, brindó algunas aclaraciones en la 99.9 Mauricio D´Alessandro: “siempre una detención me da la sensación de que hubo corrupción y algo malo para el país. No me alegra ni las festejo. De esto ya se hablaba ayer por la tarde, incluso con el tema Zanini. Las balas le están picando cerca a Cristina”, anticipó.

El debate en el transcurso de la mañana comenzó a ampliarse incluso a la responsabilidad de todos los legisladores que votaron en su momento a favor del memorandum con Irán, pero el abogado hizo una salvedad importante: “Acá se acusa a todos estos personajes de haber generado un plan destinado a liberar de responsabilidad a funcionarios iraníes, pero no hace responsable a todos los que votaron el memorandum”.

Lo grave de este plan que ha sido investigado es que forma parte de uno de los crímenes más horrorosos y crueles ocurridos en nuestro país: “este crimen fue encubierto dos veces. Primero se vinculó a una pista determinada y luego a otra, pero todo formó parte de una maniobra de encubrimiento desde el mismo momento que explotó la bomba de la AMIA”.

Entre las elucubraciones que circulan en torno al memorandum con Irán, el dinero puede ser un condicionante: “puede ser que haya sido un tema de plata porque el kirchnerismo y el dinero acompañando a las ideas está siempre presente. Su propio líder entendió que había que dejar de cobrar coimas en la obra pública para hacerse propietarios de empresas que compitan en las licitaciones”.