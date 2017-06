Maximiliano Orsini: “La fiscalía 11 de Delitos Culposos no actuó como debiera en estos años”

El abogado Maximiliano Orsini que se presentó como particular damnificado en representación de la familia de Lucía Bernaola, habló en la 99.9 sobre la postura de la fiscal María Teresa Martínez Ruiz: “me presenté para pedir unas fotocopias que la madre me solicitaba y la propia fiscal me lo negó sin argumentos y me dijo que la madre no hablara porque no estaba conforme con lo que había expresado públicamente”, destacó. Además, la palabra del juez de faltas Pedro López Martucci.

La muerte de Lucía Bernaola abrió nuevamente un tema profundo de debate sobre los controles de tránsito y de que forma se pueden realizar para evitar este tipo de incidentes donde se pone en tela de juicio, no sólo el hecho de que el conductor estuviera alcoholizado circulando a alta velocidad, sino también el rol de estado en en el control.

Por el momento, hay pocos elementos en materia jurídica que se puedan sostener como verdades absolutas: “lo único que hay es la declaración del imputado. Él dice que hubo una irregularidad en el asfalto y una boca de tormenta generaron que perdiera el control del auto. Esto quedará sujeto a la pericia mecánica, si eso lo tomamos para informar es responsabilidad de quien informa”, destacó Maximiliano Orsini en la 99.9 en su calidad de abogado defensor de la familia Bernaola.

También brindó precisiones sobre el estado de los chicos que estaban con Lucía en aquella noche: “hay un chico que tuvo una fractura en el brazo, otro con lesiones en el rostro, pero después muchos lesionados leves; ha sido un milagro. Hay muchos con estrés post traumático porque vieron morir a su amiga. Otra de las chicas está destrozada porque vio muerta a su amiga en el estado en que se encontraba el cuerpo”, explicó.

También, desde el punto de vista judicial, se habló de amenazas de la fiscal María Teresa Martínez Ruiz a la familia, algo que desmintió rotundamente, aunque también advirtió falencias en el accionar de la funcionaria: “no se que grupo de whatsapp se encargó de decir que hubo amenazas de la fiscal, está claro que en estos años la Fiscalía 11 de Delitos Culposos de Mar del Plata no actuó como debía, eso es cierto. No hubo contacto con la madre cuando debería haber existido porque deben informarle los pasos procesales y brindarle asistencia psicológica”, aclaró.

Incluso relató un evento particular que sufrió con la fiscal y que parece incomprensible: “como particular damnificado me presenté para pedir unas fotocopias que la madre me solicitaba. La propia fiscal me lo negó sin argumentos y me dijo que la madre no hablara porque no estaba conforme con lo que había expresado públicamente”, recalcó.

Orsini aprovechó para opinar sobre los controles que se realizan en la ciudad aclarando que “entiendo que los controles existen, pero no en la cantidad que debieran porque no alcanza el personal y hay mucha gente con estas actitudes por toda la ciudad”.

Pedro López Martucci: “A veces es difícil establecer a simple vista un auto preparado”