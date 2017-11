May: “Saldremos de Europa a las 11 de la noche del 29 de marzo de 2019”

La primera ministra británica hace pública una carta en la que advierte a los disidentes de su partido que no va a consentir ningún intento de socavar el ‘brexit’.

Theresa May es consciente de que su Gobierno está al borde del acantilado por lo que ha publicado una carta en la que advierte a los conservadores de su partido más proeuropeos que no “tolerará” ningún intento de socavar el brexit mientras revela los planes para consagrar por ley la fecha en que Gran Bretaña abandona la UE.

El Gobierno presentó este jueves una enmienda, antes de que se produzca el debate y la votación en los Comunes la próxima semana, en la que se compromete formalmente a abandonar la UE a las 11 de la noche del 29 de marzo de 2019.

La enmienda obligará a los parlamentarios proeuropeos a declarar públicamente si se oponen a abandonar Bruselas o no.

Según la misiva publicada en The Telegraph, la primera ministra insiste a los parlamentarios en que no deben usar la aprobación de la ley de retirada de la UE en el Parlamento durante el próximo mes para tratar de “frenar o detener” el brexit.

“Hemos escuchado a los miembros del Parlamento y queremos eliminar cualquier confusión o preocupación sobre lo que significa ‘día de salida’. Será el 29 de marzo”, dijo el ministro de brexit David Davis en un comunicado.

El proyecto de ley comenzará la última etapa de su recorrido por el Parlamento el próximo martes y miércoles, cuando los legisladores debatirán y votarán sobre algunas de las 186 páginas de cambios que hasta ahora se han propuesto.

El proyecto de ley se encuentra en una etapa inicial, y se espera que lleve meses llegar a una conclusión en ambas cámaras.

La carta de May ha sido hecha pública en las peores horas del Gobierno británico después de la dimisión de dos miembros, el de Defensa y el de Cooperación, y las presiones de Bruselas en las que se le exige el pago inmediato de la factura por su salida.