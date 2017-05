Mercado Libre ahora dará créditos para las pymes que venden en el sitio

La empresa de comercio electrónico ya comenzó a financiar a los vendedores y está haciendo pruebas piloto con los compradores.

Mercado Libre cree que puede sacar provecho de los clientes que los bancos rechazan. Con los datos que recolectó de las firmas que venden a través de su plataforma de comercio electrónico o cobran por Mercado Pago, armó una especie de scoring o puntaje y, en base a ese ranking, salió a ofrecer préstamos a pymes que necesitan expandirse.

La compañía da líneas de hasta $ 800.000 en 12 cuotas, pero hasta ahora solo a unas 15.000 compañías seleccionadas. ¿La ventaja? Como Mercado Libre tiene todos los datos de la pyme (facturación, antecedentes de ventas, relación con clientes, entre otras 400 variables), el crédito se obtiene solo con un click y se deposita al otro día en la cuenta del cliente. Además, las cuotas se debitan de las ventas futuras. ¿Las tasas? Arrancan en 29% y pueden llegar al 55%, dependiendo del perfil del cliente, aunque el promedio es 40%, similar al de la financiación con tarjeta de crédito.

La empresa tiene un “stock” de $ 1.800 millones de fondos propios para prestar a un potencial de 80.000 empresas. Ya dio 4.000 créditos de un promedio de $ 92.000 a más de 3.200 vendedores, por un total de $ 365 millones. Algunos de ellos tomaron una segunda línea cuando terminaron de pagar la primera. El 66% usó la plata para aumentar su inventario y el 85% logró aumentar sus ventas. Las empresas, como mínimo, tienen que tener seis meses de ventas continuas y un promedio de facturación mensual de $ 10.000.

Según contaron ayer los directivos de la compañía en la presentación de Mercado Crédito a la prensa, una encuesta entre sus vendedores arrojaba que, mientras que el 75% necesitaba financiación para expandirse, apenas 18% decía tener acceso a créditos. Y, de los que ya sacaron un préstamo en Mercado Libre, 41% vende menos de $ 30.000 por mes; 49% está fuera de la Ciudad de Buenos Aires; un 22% no podría acceder a líneas de financiación según sus antecedentes en el Veraz y 97% no están bancarizados crediticiamente.

“No competimos con los bancos. Llegamos donde ellos no pueden llegar”, contó Martín de los Santos, vicepresidente senior de Mercado Crédito, que es una nueva división del grupo.

El sistema ya fue lanzado en la Argentina y Brasil. En el país vecino se asociaron con un banco pero acá no requieren autorización del Banco Central para dar préstamos si los fondos son propios. El objetivo es llegar a todos los países donde opera Mercado Libre, cuyo valor de mercado rondaba ayer los US$ 11.000 millones. Más adelante, ampliarán los montos y los plazos.

Hacia adelante, lanzarán préstamos para los compradores. Ya están haciendo algunas pruebas piloto. “Hoy, en la plataforma, solo existe la financiación que dan las tarjetas o pagos en efectivo”, cuenta Dos Santos. Por ahora están tomando a usuarios que realizan muchas compras y les ofrecen líneas de crédito. El potencial son unas 180.000 personas. “Son parecidos a los préstamos al consumo que dan las cadenas. Podríamos darlos a un más bajo costo que el mercado”, sostuvo De los Santos.

Otra veta para crecer es el área logística. Y el ejecutivo dio una pista: “En Brasil y México lanzamos un sistema en el que mantenemos el inventario de los vendedores. Esto permite que los envíos lleguen en 24 horas”.