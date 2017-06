Mercado Libre, entre las 100 empresas más grandes de tecnología

La empresa de e-commerce creada por Marcos Galperín comenzará a formar parte de Nasdaq 100 desde el lunes que viene, en reemplazo de Yahoo!, tras diez años de cotizar en la bolsa neoyorkina.

Por primera vez, una empresa argentina figurará entre las 100 compañías tecnológicas más importantes del mundo. El próximo lunes, Mercado Libre ingresará en el Nasdaq 100 de la bolsa de Nueva York, junto con gigantes de la industria como Apple, Google o Facebook.

La firma de e commerce de origen argentino ingresará en reemplazo de Yahoo!, ya que el buscador que fue furor a principios de los 2000 dejará de cotizar y se convertirá en un fondo cerrado de inversión.

Los ejecutivos de la empresa se enteraron de la noticia el viernes por la noche y fue el propio Marcos Galperín, creador de Mercado Libre, que se encargó en darla a conocer en su cuenta de Twitter. “Simbólico e histórico para Latinoamérica”, dijo.

En 2007, Mercado Libre hizo su desembarco en Wall Street, con una valuación inicial de u$s 750 millones. Diez años más tarde la empresa, con operaciones en más de 15 países, logra hacerse un lugar entre las compañías top del rubro tecnológico, con una valoración de mercado superior a u$s 12.500 millones.

Pedro Arnt, CFO de Mercado Libre, expresó en diálogo con El Cronista: “Es un orgullo que una empresa argentina comience a formar parte de este índice, que es el que refleja a las nuevas economías. Tradicionalmente, el índice más representativo era el Dow Jones Industriales, pero en la actualidad, el Nasdaq 100, que incluye a Facebook, a Google, entre otras, es el que refleja este nuevo ordenamiento económico. Mercado Libre tiene una valoración de mercado que la pone por encima que otras empresas, como es el caso de YPF”.

Para Arnt este nuevo posicionamiento de la empresa es un desafío. “El lugar que venimos a ocupar, que era el de Yahoo! nos sirve para recordar también lo rápido que se mueve el universo tecnológico y la importancia de poner a los vendedores de nuestra plataforma y a nuestros inversores y estar atento a sus necesidades y demandas para poder mantenernos entre los mejores”, dijo.

Yahoo!, una firma que fue clave en los años de popularización de internet, se fusionará con el gigante de telecomunicaciones Verizon, lo que generó que fuera deslistada del índice.

La acción de Mercado Libre cotiza en los u$s 275 dólares y más allá del impacto de la noticia, Arnt espera que la llegada al Nasdaq 100 eleve su precio. “Hay muchos fondos de inversión que replican la composición de los índices, con lo cual formar parte del Nasdaq 100 le da a la compañía una mayor visibilidad y creemos que en las próximas semanas el precio puede comenzar a subir”, afirmó.

El sitio de ventas on line expandió su modelo de negocios hacia la industria fintech con la creación de Mercado Pago y el lanzamiento reciente de Mercado Crédito.