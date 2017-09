Mercedes Morro: “Nadie se quiere hacer cargo de nada”

La Secretaria General del Sindicato de Gastronómicos, Mercedes Morro, dio precisiones en la 99.9 sobre el reclamo que están realizando los trabajadores del Restaurant Pampita: “se están preparando las indemnizaciones de los 25 trabajadores, pero queremos del dinero en efectivo sino propusimos la alternativa de generar una cooperativa”.

La situación en el Restaurant Pampita parece haber entrado en un impass. Ante la situación de trabajadores que reclaman por una indemnización ante la deuda que mantiene el titular del fondo de comercio con el dueño de la propiedad donde funciona el local gastronómico, se realizó una toma en las últimas horas que permitió dar 10 días de tregua para encontrar una solución.

La Secretaria General del Sindicato de Gastronómicos, Mercedes Morro, se refirió al tema en la 99.9 y remarcó que “el dueño del fondo de comercio tiene una deuda de 7 meses de alquiler y son 70.000 pesos por mes. Después las cuentas de las indemnizaciones de los trabajadores se están preparando y en apariencia nadie se quiere hacer cargo de nada. Por eso hicimos la toma pacífica”.

Lo que buscan es que cualquiera de los dos que tienen responsabilidades y son quienes tienen que dar la solución final al tema: “tanto el dueño del fondo de comercio como el de la propiedad están involucrados porque muchos de los trabajadores fueron tomados por el dueño de la propiedad. Ambos deben dar respuesta”, reclamó Morro.

En cuanto a los números que manejan, todavía no hay cifras definitivas, pero saben que se necesitará mucho dinero para saldar el dinero solicitado por los trabajadores: “son cifras abultadas porque son 25 empleados y en muchos casos tienen 10 años de antigüedad con un sueldo promedio de 18.000 pesos”, detalló.

La respuesta hasta el momento ha sido que no hay dinero suficiente y ante esta situación, Morro indicó que “le propusimos a la empresa, como ninguno de los dos dicen tener el dinero, que permitieran con la ayuda económica del sindicato hacer un tipo de cooperativa hasta que se logre el fondo para las indemnizaciones”. Esto sucede porque tampoco están dispuestos a un plan de pago: “pedimos que sea todo en un pago porque no le sirve a los trabajadores cobrar en cuotas”.

Ahora deberán esperar hasta el próximo 15 de septiembre que es la fecha límite que se ha otorgado para que aparezca una solución al tema.