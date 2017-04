Meretrices reclaman trabajo tras la clausura de prostíbulos

La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) filial Neuquén llevó adelante una charla – debate con el objetivo de analizar los impactos de las políticas anti-trata. Denuncian la criminalización de su actividad.



La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) filial Neuquén llevó adelante una charla – debate con el objetivo de analizar los impactos de las políticas anti-trata en la provincia, ya que varios prostíbulos fueron allanados y clausurados, y las trabajadoras sexuales denuncian la criminalización de su actividad.

“Nosotras le pedimos al Estado el reconocimiento de nuestro trabajo como actividad laboral, que esté presente a través de derechos y garantías y no a través del despliegue de normativas que nos llevan a ejercer el trabajo sexual en mayor clandestinidad, de forma oculta, y donde se terminan vulnerabilizando nuestros derechos”, explicó a Télam la titular de AMMAR, Georgina Orellano.

Orellano manifestó que en el marco de operativos contra la trata de personas se realizaron allanamientos en Neuquén los días 20 de marzo, 7 y 8 de abril “en los que estuvieron involucradas tres casas donde ejercen el trabajo sexual unas 30 compañeras, se llevaron todos los objetos de valor, en la casa de la calle Tierra del Fuego se llevaron hasta el lavarropas de una compañera, y se dispuso la clausura de estos lugares”.

Además, destacó que “ninguna de las psicólogas o asistentes sociales les dijeron que existe la posibilidad de que ellas se puedan negar a las entrevistas, sobre todo en el marco del procedimiento, porque ellas abordan a nuestras compañeras mientras la policía les está sacando sus pertenencias, de manera violenta”.

“Se les impidió el ingreso a sus domicilios, se les dijo que no podían estar ejerciendo la prostitución, cuando entendemos que la prostitución a nivel nacional no es un delito, por lo que las compañeras se presentaron de forma voluntaria en los juzgados para que les tomaran las declaraciones “, subrayó Orellano.

“Las compañeras están sin trabajar desde hace 20 días, la mayoría son mamás jefas de hogar, y una de las chicas de República Dominicana salió a trabajar a la ruta para poder alimentar a sus hijos cuando fue abordada por un auto conducido por un hombre alcoholizado”, precisó, y agregó que “ella intentó establecer las condiciones laborales, las tarifas y dónde iba a ser concretado el servicio, pero el hombre se enojó por no estar de acuerdo con el precio y le dio una trompada que la dejó tirada”.

En tanto, Orellano manifestó que la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén, Alicia Comelli, las recibió y las derivó a su equipo de abogados que van a presentar el pedido de levantamiento de clausuras a las fiscalías correspondientes.

AMMAR realizará una nueva charla esta tarde en la ciudad rionegrina de General Roca, para debatir “sobre la vulneración de los derechos que sufren las trabajadoras sexuales por la no distinción entre trata y trabajo sexual y sobre el reclamo de una ley que regule el trabajo sexual autónomo y proteja su ejercicio”.