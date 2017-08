Miguel Ángel Díaz: “Estamos preocupados porque se vuelva a repetir la situación del Proceso Militar”

El Secretario General de UDOCBA, Miguel Ángel Díaz, se refirió en la 99.9 a la desaparición de Santiago Maldonado y la comparó con las desapariciones de personas que se dieron durante la última dictadura militar. Arremetió contra Patricia Bullrich: “no puede resolver el conflicto porque es parte de él, es una montonera que ahora está del otro lado del mostrador”, lanzó.

Los gremios docentes, en muchos casos se han encolumnado en las marchas que se realizarán este viernes reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Uno de ellos es UDOCBA cuyo Secretario General, Miguel Ángel Díaz, habló en la 99.9 exponiendo su posición: “estamos adhiriendo a los actos que se proponen en la provincia y mañana estaremos marchando con los organismos de Derechos Humanos en la Plaza de Mayo. Estamos muy preocupados porque se vuelva a dar en Argentina la situación que padecimos en el Proceso”, comparó inicialmente con la desaparición de personas en la última dictadura militar.

Incluso a continuación apuntó hacia la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “la ministra dijo que la Gendarmería no tiene nada que ver cuando es un poco amo y patrón en ese lugar. Hay una situación muy complicada en el sur y mi sensación es que la Ministra no puede resolver el conflicto porque es parte de ello”.

Lo que percibe a la distancia, es que no quieren que hablen los gendarmes para no comprometer al propio gobierno: “aparentemente no se puede ir para adelante en la investigación porque sino muchos gendarmes van a hablar. Lo que debe decir la Ministro es apartar de las fuerzas e investigar a los gendarmes, no salir de antemano diciendo que no hay culpables”, recargó sobre Bullrich.

Miguel Ángel Díaz también marcó diferencias entre Maldonado y otras desapariciones: “lo que tiene que salir es la verdad y tiene que aparecer Santiago Maldonado. Se debe acabar esta actitud violenta, sobre todo desde el estado. Acá desaparece una persona que puede ser cualquiera y si no tenemos un poco de cartel pasamos al olvido. Lamentablemente en el sur ha pasado casi siempre, pero en este caso es blanco, buen mozo, una persona muy alegre, un personaje dentro de El Bolsón, un Hippie y tiene cierto cartel”.

Evidentemente, para el Secretario General de UDOCBA el principal problema es la Ministra de Seguridad, porque antes de finalizar su exposición, volvió a referirse a ella: “esto afecta a la política por todos lados, pero no hay que hacer partidismo. A Bullrich le gusta reprimir, estaba antes en grupos armados y es pariente de Galimberti, estuvo en grupos operativos y era montonera. Una persona que ejerció la violencia y pensó que la transformación política se da por la violencia de las armas, hoy la tenemos del otro lado”, indicó.