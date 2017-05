Miguel La Vista: “Al comprar en Chile, la gente está haciendo una rebelión fiscal”

Así lo indicó el contador público Miguel La Vista en la 99.9, señalando además que ” nunca nos ocupamos de plantear la eficiencia de los costos como un tema central y entonces aparecen estas realidades duras”.

La consigna de ir a buscar precios a Chile por parte de los argentinos, tiene diferentes puntos de análisis. Uno de ellos tiene que ver puntualmente con lo que representa la sensible diferencia en cuanto a los impuestos que aplica el país trasandino.

El contador Miguel La Vista habló al respecto en la 99.9 y remarcó que se trata de una rebelión fiscal: “intentaba buscar algo más profundo que la diferencia de precio en mi análisis. La cuestión esencial que diferencia el precio de los productos, se explica por los impuestos. Esto significa que al comprar en Chile se estaba haciendo una rebelión fiscal”.

Los impuestos por sí mismos no representan el punto más fuerte de ese análisis, sino que además agregó que “tenemos que ver las estructuras de servicio al analizar las tasas impositivas. Argentina como estado federal es mucho más caro y después viene la amplitud de servicios del estado y pongo en duda la calidad de los mismos”.

En esa balanza que está muy desequilibrada en nuestro país, aparece también el costo de traslado de los productos que los encarece notablemente y resultan un factor importante: “los costos del transporte por camión hacen más caro el producto. Después hay puertos como el de La Plata que tienen limitaciones de operación por el costo del transporte terrestre. Nunca nos ocupamos de plantear la eficiencia de los costos como un tema central y entonces aparecen estas realidades duras”, advirtió La Vista.

Como contra partida, hay un aspecto que remarcó como positivo dentro del accionar del estado: “hay algo que no se le puede achacar al estado y es la eficiencia en la recaudación. En los últimos 30 años, con altas y bajas, hubo un continuo mejoramiento en la eficiencia de la recaudación. Eso significó que la presión tributaria que estaba por debajo del 20% hoy esté en 33%”.

El problema principal entonces, se traslada a un ámbito donde muchos ejercen los reclamos pero que nunca encuentra una verdadera solución: “tenemos un alto componente de sueldos fijos dentro del gasto público y es una restricción importante para tomar medidas. Hay leyes que tienden al fomento de la actividad industrial y las pymes, pero muchas veces no tienen un impacto demasiado grande. Es lo que se puede hacer hasta ahora, no les debe alcanzar el paño para cubrir todo. La eficiencia del gasto público está un poco desbandado”, sentenció.