Milagro Sala acumula 8 denuncias en la Justicia

La ex Tupac Amaru está acusada de lavado, desfalco y autora intelectual de tentativa de homicidio.

En plena feria judicial, salió a la luz una investigación contra Milagro Sala y la Tupac Amaru por lavado -por la que se secuestraron recientemente autos-, a la vez que tomó impulso otra denuncia por defraudación al Estado estimada en $ 60 millones. Pero si bien estas son las causas puestas en relieve, Sala acarrea otras seis denuncias pendientes de avances en la Justicia.

La más grande, todavía en etapa de investigación, es la llamada Megacausa, que averigua un desfalco por $ 700 millones relacionado a la construcción de viviendas sociales. Según la denuncia hay 1.800 casas que figuran terminadas pero no se hicieron y 500 por la mitad. Está imputado el ex gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, y el ex secretario de Obras Públicas nacional, José López, entre otros.

Fuera de la orbita de corrupción, Sala esta acusada de ser autora intelectual de tentativa de homicidio y encubrimiento. Un cooperativista, ex prófugo, declaró que la líder de la Tupac lo mandó a él y a otro hombre a matar al barra “Beto” Cardozo en 2007. Ese día se produjo una balacera en el barrio Azopardo e hirieron a una nena.

Por otra parte, enfrenta una causa por lesiones graves. Fue señalada por haber ingresado, con 20 personas más, al Ministerio de Infraestructura de Jujuy para buscar al dirigente social Cristian Arias, que se encontraba en una oficina. Le dieron una golpiza que le desfiguró el rostro en el propio patio del edificio.

También protagoniza una denuncia por amenazas. “Voy a poner una bomba y voy a hacer volar a todos”, le habría dicho, según consta en el expediente, a un policía de la comisaría 56. A los pocos minutos -según la declaración- llamó al celular de la comisaria de esa dependencia, se presentó “la Diputada Milagro Sala” y le dijo: “Son una manga de incompetentes, cuando les ponga una bomba me van a conocer”. Esto ocurrió en 2014.

En diciembre, Milagro Sala enfrentó dos juicios: fue condenada a tres años de prisión en suspenso por el escrache a Gerardo Morales, en 2009, y el Juzgado Contravencional de Jujuy la sancionó con una multa $ 3700 y la inhabilitación para formar parte de organizaciones con personería jurídica por tres años por el acampe de 51 días realizado en la plaza principal Belgrano. Sin embargo, existe una causa paralela en la justicia penal por ese acampe la cual aún está en curso.

Por último, está pendiente la denuncia por enriquecimiento ilícito, en la Justicia Federal, presentada por Morales en 2012. Con la reciente denuncia presentada por la AFIP-DGI contra Milagro Sala y la Tupac por defraudación, asociación ilícita y lavado, la Justicia planea revivir esa vieja causa por enriquecimiento y anexar los dos expedientes a alguno de las procesos ya existentes por corrupción.