Moldes denuncia el asesinato de Nisman y cuestiona severamente a Justicia Legítima

Dijo que la muerte de su colega estuvo “directamente ligada” a su trabajo y agregó que una definición que apunta directamente a la ex presidenta Cristina Elizabeth Fernández, viuda de Kichner. Al acto de homenaje, en Plaza de Mayo, asistieron familiares, amigos y excolegas.

Con la presencia de excolegas, familiares y entidades de la comunidad judía, se realizó acto para homenajear a Alberto Nisman, el ex fiscal que investigaba la causa AMIA y apareció con un balazo en la cabeza en su departamento hace dos años. En Plaza de Mayo, y frente a la oficina en la que trabajaba, se encontraban la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, la titular de la Oficinia Anticorrupción, Laura Alonso, y el rabino Sergio Bergman.

Los oradores del acto fueron tres: el escritor Federico Andahazi, el fiscal Germán Moldes y el familiar de una víctima del atentado a la AMIA, Luis Czyzewski.

En la previa, la jueza y ex esposa del fiscal, Sandra Arroyo Salgado, aseguró que al fiscal “lo mataron el 17 de enero” de 2015, y consideró que el gobierno de Cristina Kirchner “actuó como un grupo de tareas de la dictadura”.

El discurso de Moldes

El fiscal Germán Moldes advirtió hoy que su colega Alberto Nisman “murió por denunciar a Cristina Elisabet Fernández, viuda de Kirchner” y remarcó que “esto es un duelo, no es una celebración”, al participar del homenaje en Plaza de Mayo a dos años de la muerte del fiscal.

Según recordó Moldes, la Corte Suprema dijo que “la muerte de Nisman estaba directamente relacionada con su trabajo como funcionario federal, lo que pasado en limpio significa que murió por denunciar a Cristina Elisabet Fernández, viuda de Kirchner, Nisman murió por denunciar a Héctor Timerman y por denunciar a los cinco grandes del buen humor que le hacen coro”.

El discurso de Czyzewski

Czyzewski, padre de Paula, víctima del atentado a la AMIA, cuestionó en su discurso a la ex presidenta Cristina Fernández: “A usted nadie la acusa por lo que pasó hace 22 años y medio, sino por lo que hizo hace cuatro años”.

Continuó, en todo irónico: “Si alguien la acusa por la muerte de John F. Kennedy, quédese tranquila que todos los argentinos la vamos a defender”.

Lo hizo al referirse al mensaje irónico que había escrito CFK, a fines de diciembre pasado, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenara reabrir la investigación impulsada por el fiscal Nisman. Cristina afirmó en ese momento: “Lo único que les falta es acusarme de la muerte de Kennedy”.

Czyzewski agregó: “Todos los que luchamos para lograr que esa denuncia se abra no estamos imputando ni condenando a nadie, solo pedimos que se investigue. Si la justicia determina culpabilidades que aplique todo el rigor de la ley y, si o, el hecho de haber sido investigada va a ser un mensaje de que en Argentina ningún poderoso está por encima de la ley”.

“Hoy, las causas por la denuncia que hizo Nisman y la que investiga su propia muerte están transitando el camino que hubiesen tenido que recorrer desde hace dos años. Aunque se perdieron esos dos años, esperemos que la impunidad no le gane a la verdad, como sucede en las causas AMIA y Embajada”, aseguró Czyzewski.

Y concluyó: “Estamos acá para reclamar que la muerte de Nisman no haya sido en vano y para que la justicia determine claramente cómo murió”.

El discurso de Federico Andahazi

El escritor y psicólogo​ dijo al tomar la palabra: “Cuando me enteré de la muerte del fiscal Alberto Nisman no pude evitar un llanto infantil, desconsolado. Me sorprendí a mí mismo llorando por alguien a quien nunca había visto personalmente”.

Siguió: “¿Cómo puede alguien entristecerse de semejante manera por la muerte de alguien a quien no conoce? La muerte de Nisman tiene el impacto emocional de los magnicidios”.

Andahazi afirmó que “ante la muerte violenta, salvaje, brutal de los hombres que representan los diferentes órganos de la República, entendemos la dimensión humana de las leyes. Porque la República está, ante todo, para proteger la vida de todos nosotros”.

Y agregó: “No venimos a esta Plaza histórica a construir un héroe. Venimos a reclamar la verdad y a limpiar su memoria. No venimos a poner al fiscal Alberto Nisman sobre un pedestal, pero sí a elevarlo por sobre el barro en el quisieron hundirlo”.