Muere un niño castigado por su padrastro a correr semidesnudo por haberse orinado

El menor, de cinco años, se hizo pis en la cama. Su padrastro le obligó a recorrer varios kilómetros vestido únicamente con ropa interior y calcetines.

El cuerpo sin vida de Yanis, un niño de cinco años, ha sido encontrado en las proximidades de un canal en la ciudad de Aire-sur-la-Lys, en Francia. La Policía gala ha sido quien ha hallado el cadáver del menor, fallecido a causa de un paro cardíaco, y ya se han abierto investigaciones para determinar cómo se produjo el deceso. Los agentes valoran las hipótesis de hipotermina, muerte por caída o incluso maltrato, pues existen antecedentes de ello en la familia del niño. El padrastro –de 30 años– había obligado al menor a correr de noche alrededor del domicilio familiar por haberse orinado en la cama, vestido únicamente con ropa interior y calcetines.

La Policía estima que su padrastro le habría castigado haciéndole correr por el camino del canal mientras él le seguía en bicicleta. El fiscal de Saint-Omer, Patrick Leleu, calificó como “sanción-castigo” la acción del adulto. Después de recorrer parte del trecho, el menor se desplomó hasta en dos ocasiones hasta que finalmente quedó inmóvil en el suelo mientras sufría una parada del corazón.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche del domingo al lunes 6 de febrero. La madre del niño, de 22 años, también está siendo objeto de las investigaciones policiales, pues los expertos tratan de determinar si el niño traumatismo craneal y una fractura en la nariz que presentaba el cuerpo del menor fueron realizadas con anterioridad a su fallecimiento.

La pareja se casó en 2015 y se mudó al barrio donde se ha producido el deceso hace unos tres meses. No tienen más hijos, y los vecinos dicen no saber mucho de ellos porque no eran demasiado “habladores”, tal y como comentó un residente al diario ‘La Croix’.

Un niño chino, obligado a correr en la nieve

El caso de Yanis recuerda al de otro menor de cuatro años obligado a correr cubierto solo con ropa interior por la ciudad de Nueva York nevada. En esta ocasión, el niño no falleció, pero las imágenes del padre forzando a su hijo a correr sin vestir en medio de la nieve dieron la vuelta al mundo. El padre del protagonista, empresario de Pekín, se defendió de las acusaciones de maltrato alegando que quería enseñar a su hijo a ser duro y fuerte, pues había nacido de manera prematura y con problemas de salud.

Las imágenes fueron grabadas por el padre de Duoduo –como así se llama el niño–, y dejan ver con claridad el frío paisaje que tenían las calles neoyorquinas el pasado enero de 2012. La familia del menor se había desplazado hasta la ciudad para disfrutar allí del Año Nuevo Chino, y durante esos días las temperaturas registradas llegaron a los -13ºC.