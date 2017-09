Mujica dio a entender que su esposa, Lucía Topolansky, asumirá la vicepresidencia

El exmandatario dijo que la renuncia no le “sorprendió para nada, por motivos de conocimiento”, pero se mostró preocupado por el futuro.

El ex presidente y actual senador uruguayo José Mujica, dijo tras la renuncia del vicepresidente del país, Raúl Sendic, que conversó con él y lo notó “aliviado después de la decisión” y dio a entender que su esposa, la también senadora Lucía Topolansky, ocupará el cargo del vice renunciado: “va a agarrar una changa”, sintetizó el ex mandatario.

En cambio, la senadora fue más cauta que su marido, ya que al ser consultada sobre si asumiría la vicepresidencia, tal como lo establece la Constitución, se limitó a responder con un lacónico “veremos”.

Más temprano, Mujica afirmó que Topolansky “va a asumir” lo que le pida el Frente Amplio, ante cuyo congreso presentó su “renuncia indeclinable” Sendic.

El senador planteó que su esposa “es vieja militante de partido, va a asumir lo que le pida su organización y la circunstancia”, tras la renuncia.

Sendic, hijo del histórico dirigente tupamaro del mismo nombre, renunció hoy ante el Plenario Nacional del Frente Amplio, que analizaba posibles sanciones luego de que se conociera que cuando era funcionario de la pretrolera estatal Ancap utilizó la tarjera corporativa para una serie de gastos suntuarios personales.

Mujica, en declaraciones al diario El País, dijo que la renuncia no le “sorprendió para nada, por motivos de conocimiento”, pero se mostró preocupado por el futuro.

“Hay que pensar una jugada más adelante, en toda esta discusión no se pensó qué puede pasar con los eventuales votos en el Parlamento, es un compañero que tiene sus cuatro o cinco votos”, dijo.

Consultado sobre si el caso Sendic lo hace repensar su candidatura para las elecciones 2019 Mujica dijo: “Por ahora soy esclavo de mis años. Me siento presionado, sobre todo por los de abajo, los que leen poco”.