Natalia Comuzzi: “Creo que la violencia de género es un tema muy delicado para tomarlo con ligereza”

La actual Reina Nacional del Mar expresó su opinión respecto del comunicado en contra del concurso que publicó el colectivo #Niunamenos. Explicó que ella cumple una función de embajadora de la ciudad en el país, y que la elección va más allá de la apariencia física.

La actual Reina Nacional del Mar respondió al comunicado de #Niunamenos. “Yo no tengo nada en contra de Ni una Menos, incluso estuve en la marcha, pero creo que hay cosas que no hay que mezclar, más siendo tan complicado hoy en día el tema de la violencia de género. Creo que hay cuestiones mucho más importantes para tratar en cuanto a violencia de género que la erradicación de un concurso de belleza”, expresó. Además, habló de que en la sociedad hay un doble discurso “porque se habla de que cada uno debería hacer lo que quiere y como quiere, pero si yo hago algo que a alguien no le gusta hay que eliminarlo”.

En cuanto a las críticas que ha recibido en este tiempo, aclaró: “yo sé bien quién soy, trabajo desde los 15 años, me mantengo sola, estudio, trabajo, sé que valores y principios me mueven, participo en una ONG… No soy una persona que solamente voy y sonrío y nada más. Pero incluso si fuera eso solo , ¿Cuál sería el problema?”. Expresó que considera que ” la violencia de género es un tema muy delicado para tomarlo con ligereza”, y que está dispuesta a escuchar a todo el que tenga algo que decirle, y de discutir sobre el tema, siempre en un marco de respeto.

Finalmente, también destacó que hay una idea falsa sobre lo que es la elección de la Reina Nacional del Mar. Explicó que “a nosotras no nos eligen esa noche, nos eligen en 6 encuentros anteriores”, y que el trabajo de Reina es ser embajadora de la ciudad, por lo que es una enorme responsabilidad. “A cada lugar que vamos llevamos las actividades turísticas de Mar del Plata, estamos todo el tiempo actualizadas e informadas, también tenemos un jurado que evalúa cómo nos desenvolvemos… Yo trabajo y estudio simultáneamente y es una responsabilidad grande, porque también viajamos mucho, pero yo lo hago por amor a mi ciudad. No me presenté al concurso para hacer una carrera de modelo, lo que quise siempre es representar a Mar del Plata”.