Nicolás Arata: “Mar del Plata será casi la estrella de nuestro itinerario”

El socio gerente de Alteza Cruises, Nicolás Arata, señaló en la 99.9 que tienen pensado plantear a Mar del Plata como un punto importante para sus cruceros, pero todavía no pueden hacerlo en la Terminal de Cruceros según les advirtieron autoridades locales: “nos dijeron que por el momento, en el estado que se encuentra la Terminal de Cruceros, no podíamos recalar y debían acondicionar algunos temas”, dijo y agregó: “por ahora estaremos en la Base Naval, pero esperamos en el mediano plazo poder arribar a la Terminal”.

La empresa Alteza Cruises decidió colocar a Mar del Plata como uno de los destinos para sus cruceros, por lo que se acerca el objetivo que la ciudad tiene hace años de contar con turismo de este tipo en las costas locales.

El socio gerente de la firma, Nicolás Arata, habló en la 99.9 sobre la idea que tienen para estos arribos y la reunión que han mantenido hasta el momento con las autoridades locales: “Mar del Plata no es un punto central, sino que es casi la estrella de nuestro itinerario. Nuestro puerto de home port es Buenos Aires que es de donde estamos saliendo en todos los itinerarios prácticamente, todos incluyen a Mar del Plata e incluso estaremos dos días y una noche en la ciudad”, aclaró.

Sobre los motivos para que se pueda incluir este destino que antes no estaba en los planes de ninguna empresa de cruceros, agregó que “en nuestro plan de negocios le dimos prioridad a los destinos nacionales. Sabíamos que Mar del Plata estaba esperando hace años la llegada de un Crucero y por las bellezas que tiene, creemos que también lo merecía”.

En ese sentido mantuvieron una reunión con representantes del Consorcio Portuario y la titular del EMTUR, Graciela Magnoler para empezar a tener definiciones: “nos dijeron que por el momento, en el estado que se encuentra la Terminal de Cruceros, no podíamos recalar y debían acondicionar algunos temas. Faltaban algunas certificaciones internacionales y debían poner en valor algunos lugares como los techos. Ahí quedó el tema porque nosotros no fuimos a la terminal. Estaremos en la Base Naval y trabajaremos con el EMTUR para poner en valor el lugar donde descenderán los pasajeros porque no hay parada de taxis o combis para la gente; por ejemplo”, indicó Arata.

Si bien no certificaron el estado de la Terminal de Cruceros, confían en lo que les han dicho los funcionarios, ya que hace años que fue construida y jamás tuvo un arribo, ni intenciones de que lo hubiera: “estamos llegando con un Crucero que es de pocos pasajeros, son 320 de capacidad máxima con 140 cabinas. No deberíamos tener problemas con un barco de 120 metros de eslora y 4,8o metros de calado; pero nos quedamos con lo que dijo el Consorcio”, agregó.

Es fundamental para Alteza Cruises que esté acondicionado el lugar de llegada de sus clientes porque es otra de las partes importantes del servicio y que realza no sólo la tarea de la empresa sino también de la ciudad. “Tendremos un servicio de primer nivel porque habrá incluso espectáculos a bordo con artistas de primera línea. Es importante darle un buen servicio al crucerista cuando se baje del barco en Mar del Plata. Podés volar en la mejor aerolínea del mundo y cuando bajas en un aeropuerto que no tiene manga, si llueve te mojás”, ejemplificó.

Por ahora son las únicas precisiones con las que cuentan y no han querido aún poner fecha para los primeros arribos al puerto local. “Lo único que hemos determinado es el lugar en la Base Naval y nada más, no hay fechas todavía confirmadas para el arribo. Esperamos que en el mediano plazo podamos empezar a utilizar la Terminal de Cruceros”, finalizó.