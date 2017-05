Nicolás González: “En julio el INDEC publicará un IPC Nacional con datos de distintas regiones del país”

El marplatense Nicolás González, responsable del ABC de Tu Dinero, habló en la 99.9 sobre los cambios que prepara el INDEC pensando en una mejor medición de los datos de todo el país y no sólo de lo que sucede en Capital Federal y Gran Buenos Aires: “permitiría tener una mirada más compensada con otros precios”. Además, señaló la necesidad de actualizar la información: “la base de precios que usamos es de 2004/2005 y la comparación de ingresos entre regiones de 2001”.

Medir de manera correcta las cifras del consumo en el país se torna un dato clave para generar estadísticas confiables, algo que durante la década anterior fue devastado con objetivos claros. El economista Nicolás González, anticipó en la 99.9 un importante cambio que se generará en los próximos meses y tiene que ver con la medición: “a partir de julio, el INDEC empezará a publicar un IPC Nacional que incorpora al dato de los precios de Capital y los partidos de Gran Buenos Aires, una serie de regiones del resto del país lo que permite ponderar de otra forma el comportamiento de los precios que hoy está influenciado por algunos rubros como las tarifas y peajes que son ajenas a la situación del resto del país. Esto permitiría tener una mirada más compensada con otros precios”.

Se trata de un paso simplemente dentro de un ajuste que lleva un tiempo y que todavía tiene muchos aspectos por mejorar: “estamos trabajando con información muy desactualizada. La base sobre la que se calcula la variación de precios es de 2004/2005 con parámetros de consumo que nada tienen que ver con la actualidad. Venimos de una época de destrucción de estadísticas, que no son sólo números, sino la materia fundamental para la definición de políticas de estado”, especificó.

La falta de datos concretos en la ciudad también es un problema con el que se debe lidiar y que serviría para respaldar algunas decisiones: “se discute si Mar del Plata debe integrar el fondo del Conurbano Bonaerense para hacer de algunos recursos y desde el punto de vista general no habría dudas, pero sería importante sustentarlo con datos concretos y actualizados que hoy no tenemos. La comparación de ingresos entre regiones data del 2001”, agregó Nicolás González.

Por último, agregó que de deberían sumar actores al análisis constante de precios y consumo que hoy no están considerados: “los relevamientos se hacen en los canales convencionales como los comercios de proximidad, pero en ciertos rubros los mayoristas se llevan cerca del 30% de la tajada y no se puede dejar de consultarlos. Hay una revolución en la captación de datos y hay que relevar algunas situaciones claves y particulares que tienen que ver con la realidad socio económica de nuestra ciudad”.