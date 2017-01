Nicolás Márquez: “Gómez Centurión tiene razón en todo lo que dijo”

El escritor y politólogo Nicolás Márquez apoyó las declaraciones de Juan José Gómez Centurión acerca de los desaparecidos en la última dictadura militar y agregó que “según la Secretaría de Derechos Humanos fueron 6.800 los desaparecidos después de un relevamiento que hicieron durante el gobierno de Néstor Kirchner”.

Las declaraciones de Juan José Gómez Centurión sobre los desaparecidos en la última dictadura y la ausencia de un plan sistemático para luchar contra la subversión volvieron a poner en escena un tema que tiene documentadas cifras que respaldan lo que indicó el responsable de la Aduana.

En la 99.9 el politólogo, abogado y escritor Nicolás Márquez, indicó que “Gómez Centurión tiene razón en todo lo que dijo y pudo expresar en un debate televisivo. Traté de manifestar eso y documentarlo. Desplumarlo o pedir su renuncia es parte de una cierta dictadura donde no se puede discentir con la opinión oficial sobre el pasado reciente. Estoy un poco cansado de estos condicionamientos de acuerdo a lo que Carlotto dice que se puede decir”.

Lo que volvió a reiterar Márquez es que la cifra de desaparecidos no está ni cerca de los 30.000 que siempre se plantearon: “la cantidad de desaparecidos durante el gobierno militar fue de 6.800 y lo dice la Secretaría de Derechos Humanos en el listado que confeccionó, pulió y actualizó en 2006 bajo la presidencia de Néstor Kirchner. En la corrección política que estamos viviendo se dan contradicciones increíble porque Claudio Avruj salió a repudiar los dichos de Gómez Centurión pero en la página de internet de su secretaría está el listado de los 6.800 nombres”, indicó.

Contradiciendo a los dichos de Gómez Centurión, el autor destacó que “hubo un plan sistemático de persecución a la guerrilla que lo diseñó Estela Martínez de Perón. Pero combatir a la guerrilla no significa hacerlo desaparecer o tirarlo al Río de la Plata, estos son aspectos lamentables y penosos del mecanismos por los cuáles se operó. Lo que dijo Gómez Centurión es objetivamente válido pero que molesta a la correctividad política reinante”. A continuación, pidió que no se trate a la dictadura como un hecho aislado en el tiempo: “el gobierno militar aplicó la misma metodología repudiable del peronismo, continuándola. No hay que juzgar del 24 de marzo en adelante”.