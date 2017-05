Nivel de deuda de empresas locales es incluso inferior al que registra Bolivia

Sólo este año, emitieron u$s 3500 millones en el exterior, el 0,6% del PBI. Pero aseveran que todavía queda un amplio margen para que continúen endeudándose.

En lo que va del año el sector corporativo emitió deuda en el exterior por el equivalente a u$s 3.500 millones, un 0,6% del PBI, y se espera que esta cifra se incremente en el corto plazo. Sin embargo, la ausencia del país en los mercados internacionales todavía deja huellas, ya que si se compara la deuda externa del sector privado local con sus pares de la región, Argentina presenta un ratio de endeudamiento-PBI bajo, inclusive es inferior al de Bolivia, y es de casi un tercio del de Brasil o Perú.

El lado positivo es que queda mucho por crecer. Así lo asegura el informe de Quantum: “Desde la perspectiva global y de los distintos tipos de acreedores, el sector privado de Argentina tiene márgenes para crecer en endeudamiento. Lógicamente que ello ocurra dependerá de la perspectiva de evolución de otras variables, como crecimiento agregado y sectorial, estabilidad del tipo de cambio y perspectivas políticas, entre otras.

El economista jefe de la consultora Orlando Ferreres & Asociados, Fausto Spotorno, coincidió en que la emisión privada tiene recorrido de la mano de un apetito por fuerte por la deuda argentina. “Estamos tan atrasados porque, por el cepo cambiario, no se estuvo volcando deuda afuera. Ya sin esta restricción y con un mercado en expansión, el BYMA es un claro ejemplo, habrá más oportunidades”, señaló Spotorno.

No obstante, aclaró que habrá que encontrar un buen timing: “Si bien es mejor esperar a que se calme un poco la situación en Brasil, para que la emisión no sea más cara, también es cierto que las tasas globales están empezando a subir. Por otro lado, el cambio de categoría, de país fronterizo a emergente, puede crear un mejor clima para la emisión, sin embargo hay que tener cuidado porque hoy hay mucha demanda, pero si se espera mucho tal vez toda esa liquidez ya está ubicada”. En esa línea, recordó que “también tienen que competir con el Estado, que está emitiendo a mansalva”.

Por otro lado, el estudio de Quantum también abarcó el acceso al financiamiento del sector financiero local, esencialmente bancos. En ese caso la relación también es baja, con ratios incluso mucho más bajos. En relación crédito a PBI era 13% a fin de 2016, contra valores de entre 30 y 40% en Uruguay y Perú, y muy por debajo de Bolivia, 51%; Brasil, 67% y Chile, 82%.

Juan Manuel Vázquez, Head de Estrategia & Credit Research de Puente, se refirió al bajo nivel de endeudamiento: “Tanto por el cepo como por cuestiones políticas, por siete años, entre 2011 y 2016, todos lo proyectos de inversión se financiaron con caja propia. Tras muchos años de inacción, las empresas quedaron muy poco apalancadas. Eso es muy bueno”.

Los datos de Quantum sobre los ratios de endeudamiento de las empresas listadas en el Merval y, en especial, las del Panel General, respaldan esta característica del sector privado. Al comparar con la región, Argentina registra ratios de 0,39 (general) y 0,49 (Merval) mientras Brasil y Chile presentan ratios de endeudamiento de 0,76 y 0,58, respectivamente.