“No voté porque estaba internado”

El diputado radical Ricardo Alfonsín aclaró en las redes sociales que no estuvo en la sesión donde se votó el desafuero del ex ministro Julio De Vido porque “estaba internado”.

El diputado radical Ricardo Alfonsín auguró que la detención del diputado Julio De Vido dé inicio a un “nuevo tiempo” de “ejemplaridad” donde los funcionarios entiendan que “no hay impunidad”.

Así lo anheló el dirigente radical, quien explicó a través de su cuenta de Facebook que no pudo estar presente en la votación en la Cámara Baja en la que se resolvió quitarle los fueros al ex ministro de Planificación porque debió ser “internado”.

“Ayer voté en Comisión a favor del desafuero de Julio De Vido y luego debí internarme por una severa infección. Estuve en contacto permanente con el Bloque de Diputados de la UCR por si hacía falta que solicite autorización a los médicos y acuda a votar. Por suerte, no fue necesario”, explicó Alfonsín.

Luego, al referirse a la resolución de la Cámara de Diputados que desencadenó la detención de De Vido, el radical concluyó: “Espero que hoy inicie un nuevo tiempo. El de la ejemplaridad, donde todos -funcionarios y también empresarios- tengamos claro que no hay impunidad”.