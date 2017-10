Nolberto Pezzati: “Es una gran frustración lo que sucedió con el Med Queen”

El operador turístico Nolberto Pezzati analizó el impacto de la noticia que se dio a conocer este fin de semana donde se afirma que no llegará el Med Queen a la ciudad e incluso la posibilidad de reemplazarlo por otra embarcación: “me genera muchas dudas porque alistar una nave de estas características en tan poco tiempo me parece imposible”, destacó.

La confirmación de que el Crucero Med Queen no llegará a Mar del Plata este verano cayó como un balde de agua fría en muchos sectores y uno de ellos fue el de los operadores turísticos. Uno de ellos, Nolberto Pezzati se refirió al tema en la 99.9: “fue una noticia que nos daba la impresión de cambiar la fisonomía de la temporada. Se indicó que sería reemplazado el Med Queen por otro, pero eso me genera muchas dudas porque alistar una nave de estas características en tan poco tiempo me parece imposible”.

Incluso en el desarrollo del Foro Internacional de Turismo (FIT), la presencia del ministro Dietrich anunciando la llegada del crucero para el verano fue un golpe aún peor porque ya había información al respecto: “hablé con gente del Ministerio que estaba preocupada porque fueron ellos los que iniciaron contactos con esta gente para traer el crucero. Por el poco tiempo que queda, dudo mucho que se pueda traer otro barco”, reiteró.

Sólo se sabe lo que ha publicado hasta el momento la propia empresa propietaria del crucero en sus redes sociales chequeado además por el sitio “Noticias de Cruceros”: “la empresa Med Queen indicaba en su página de Facebook que no tenían compromisos para operar en América del Sur. Hasta donde pudimos seguir indagando, la operación se estaba haciendo a través de broker en Atenas. Se nos escapa el conocimiento y posibilidad de búsqueda de una información más fehaciente”, aunque todo indica que el barco no saldrá de Beirut.

Las novedades definitivas llegarán en las próximas horas porque se está tratando de poner las cosas en su lugar y echar un poco de luz en la operatoria: “la persona con la que se hicieron los contactos estaba en Rosario y todavía no la pudieron contactar. Estuve con el Ministro Dietrich y me dijo que estaban preocupados por el tema, por eso el día de hoy deberían tener una situación más clara. La gran frustración es que pensamos que íbamos a tener un crucero en la ciudad dentro de un plan a largo plazo, pero nos encontramos con esta triste noticia”, concluyó.