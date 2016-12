Ñoquis del Conicet: Kicillof continúa siendo investigador pese a que no investiga nada hace 6 años

El ex ministro de economía ultrakirchnerista Axel Kicillof, continúa ocupando un puesto investigador adjunto del Conicet, pese a que en los últimos 6 años no presentó ningún artículo científico. O sea, es un ñoqui.

Las reglas son claras: si no se publica ningún artículo en dos años o no se presenta al informe académico anual, pierde el cargo. Además, si se toma licencia para otro cargo público, se debe trabajar al menos 5 meses al año en el Conicet, o se pierde el cargo.

Pese a estas normas, Kicillof continúa manteniendo su puesto con antigüedad de 9 años como investigador adjunto de Ciencias Sociales y Humanidades, con el tema central “Crisis y Auge de la Economía Argentina”.

En su currículum, Axel Kicillof detalla que se encuentra en licencia otorgada por CONICET y UBA para desempeñar un cargo estatal de mayor jerarquía. En diciembre de 2011, Cristina Kirchner lo designó en el cargo de secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, del Ministerio de Economía. Sin embargo, ya pasaron 5 años de esa licencia y el puesto continúa ocupado por él, en vez de darle el lugar a otros científicos.