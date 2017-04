Nueva Marcha de las Antorchas con más de 7 mil personas en las calles de Río Gallegos

Nuevamente en Río Gallegos la marcha de las Antorchas tiene una adhesión enorme en repudio a las políticas que implementa el gobierno provincial de Santa Cruz.

El descontento generalizado por la actitud arbitraria del gobierno provincial, tuvo otro impacto en las calles de esta ciudad capital. Una marcha provincial mayor aún que la última de las antorchas, tuvo la concurrencia de dirigentes y ciudadanos de todo Santa Cruz y se dio lectura a un escrito confeccionado por la Asamblea Abierta de Santa Cruz, una organización popular multisectorial que ha nacido como producto de la falta de pago de haberes, el corte de los servicios en la Caja de Servicios Sociales, la falta de pago a los jubilados, el corte en el sistema de salud, la inactividad de la justicia y los paros docentes que tiene a Santa Cruz sin un día de clase.

Algunos calificativos que se escucharon de los organizadores de la convocatoria a la marcha de las antorchas fue “espectacular”, “contundente”, “multitudinaria”, “increíble” y no pocos compararon esta movilización con las del año 2007.

Los manifestantes marcharon hasta la carpa de los judiciales, de allí pasaron por el Ministerio de Economía, Casa de Gobierno y Caja de Servicios Sociales. Componían la movilización miles de docentes, empleados públicos, municipales, judiciales, legislativos, padres de alumnos, alumnos, vecinos de la ciudad y hasta comerciantes. La unidad de la autoconvocatoria tuvo como lema “Por la Educación, la Salud, la Justicia y los Salarios”.

La multitudinaria manifestación no tuvo el ruido de otras anteriores, pero la contundencia del número y la cantidad de reclamos, fue u n serio mensaje al gobierno provincial a quien le reclamaron desde todos los sectores y acusaron a la gobernadora Alicia Kirchner de ser intransigente, mentirosa, no escuchar al pueblo y ningunear a los sindicatos. Más allá de estos temas generales, fue acusada públicamente de no pagar los sueldos, desviar fondos para la política, mentir sobre el desfinanciamiento provincial y resentir toda la estructura de la provincia, desconociendo los derechos de la gente, a la que en poco tiempo más – reconocieron – le irán a pedir el voto.

Desde la Asamblea Abierta de Santa Cruz, se leyó un petitorio, cuyo texto indica:

“Las diversas convocatorias y asambleas abiertas desarrolladas en todas las localidades de la provincia, nutridas de una representatividad multisectorial, donde confluyeron, entre otros, docentes, padres, trabajadores de la administración pública, judiciales, de la salud, jubilados y vecinos preocupados por la enorme crisis que atraviesa a Santa Cruz y amenaza con ahondarse en los próximos meses, considera imprescindible solicitarle al Poder Legislativo de la provincia en su conjunto y a los Ejecutivos Municipales junto a sus Concejos Deliberantes, un posicionamiento claro respecto de la coyuntura social que nos toca atravesar y un pronunciamiento político explícito, respecto de la grave situación a la que nos han arrastrado sucesivos gobiernos en esta provincia y que el propio Ejecutivo Provincial parece desconocer, en estos momentos cruciales en que cada trabajador está condicionado por la incertidumbre y necesita el apoyo de quienes tienen en sus manos las herramientas para modificar, en algún punto, la realidad que nos toca vivir a los santacruceños.

No se trata de hacer un llamado al oficialismo ni a la oposición; no implica dirigirse a un bloque o a un diputado o concejal en especial, simplemente se trata de despertar el interés de los poderes del Estado, para que se expresen e intercedan ante el gobierno provincial, a fin de dar soluciones a la crisis social y política de Santa Cruz, sacudida en este momento por una convulsión interna superlativa, producto de todo un proceso donde se han desvirtuado conceptos básicos de lo que es la gestión política, la administración de los recursos públicos y la distribución de los mismos, recayendo implacablemente sobre los trabajadores, sus familias y la sociedad toda, quien, en su conjunto, recibe las consecuencias negativas de esta situación y no se encuentra dispuesto a pagar una crisis no generada por ellos.

Le pedimos al Poder político en general que marque una posición clara y definida de cara al pueblo que los votó; sin banderías partidarias ni colores políticos, se hace necesario una manifestación madura, clara y razonada de ese Cuerpo, articulando nuestros representantes políticos en conjunto un mensaje que le permita a la ciudadanía conocer la opinión de quienes fueron puestos allí por el voto popular, con la finalidad de ser su voz, en la representación colectiva y popular que ostentan.

Santa Cruz transcurre por días de extrema crisis en materia de Educación, Salud y Justicia, solo por mencionar los tres principales ejes desde donde se bifurcan una inmensidad de otros problemas que afectan a la vida de la sociedad; pero indudablemente, lo que termina de trastocar la vida familiar de los trabajadores de esta provincia, es el pago de los sueldos un mes después de la fecha reglamentaria, que los salarios sean abonados con topes, de manera escalonada o con descuentos arbitrarios, sin posibilidad de hacer previsiones ni planificar gastos y muchos menos pagar las obligaciones que todos tienen y no pueden cumplir.

Necesitamos que la clase política en general hagan algo al respecto. Consideramos que son actores muy importantes en la provincia y deben estar a la altura de las circunstancias. Hoy la preocupación por no llegar a fin de mes, no pagar el alquiler o simplemente estar impedido de visitar un supermercado a realizar las compras para el sustento diario, está instalada en cada trabajador, en cada comerciante, porque la crisis inédita por la cual transcurre Santa Cruz atraviesa a todos y produce excluidos, pobreza y miseria. Junto con la escalada inflacionaria, la presión tributaria y la falta de una actualización del salario real, el cóctel peligroso que se está formando donde concurren aspectos multicausales, amenaza con atentar contra la tranquilidad pública y la armonía social, hecho que nosotros debemos advertir y quienes tienen en sus manos las soluciones, deben prevenir.

La clase política provincial no debe ni puede estar al margen de esta realidad y por tal motivo hacemos este pedido expreso a los señores diputados, intendentes, concejales para que dejen a un lado sus diferencias políticas, guarden sus chicanas y ataques partidarios, escuchen al pueblo, se pongan a su lado y al menos por una vez, se constituyan en el vehículo que permita conectar al gobierno provincial con la realidad que vive nuestro pueblo.

Necesitamos el compromiso real de quienes nos representan para conseguir objetivos comunes que nos motiven a seguir creyendo en la posibilidad de crecer a pesar de las circunstancias adversas por las que estamos pasando. Alguien dijo alguna vez: “Cuando estás rodeado de personas que comparten un compromiso apasionado en torno a un propósito común, todo es posible”. Nuestro propósito común, tal como quedó claro en las Asambleas Abiertas y en las diferentes reuniones con padres, alumnos y vecinos de las diversas localidades, es unir fuerzas para buscar una salida a la crisis; necesitamos (y por eso convocamos) a nuestros representantes para que se sumen a este clamor del pueblo”. (Agencia OPI Santa Cruz)