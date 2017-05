Nueva propuesta para reactivar la mina de Potasio Río Colorado

El gobierno mendocino ofreció contribuir con infraestructura y tarifas competitivas para reducir los costos operativos y de inversión del emprendimiento.

Funcionarios de la provincia de Mendoza se reunieron con representantes de Vale y de Mosaic Company (dueña de la división de fertilizantes de la brasileña que actualmente evalúa la compra de la mina Potasio Río Colorado), para reflotar las actividades. Según el diario Los Andes, para que el proyecto sea factible, la propuesta oficial es crear un marco para que las empresas logren reducir los costos operativos y de inversión, y así pueda competir con proveedores líderes de la oferta mundial.

El Gobierno de Mendoza planteó que varios proyectos de obras. Entre ellos, lograr una solución logística para transportar el material desde la mina hacia el puerto a través de un nuevo proyecto de ferrocarril cuya traza se encuentre enteramente dentro del territorio provincial. También la pavimentación de la ruta que une las localidades de El Zampal en la Ruta Nacional 40 con Pata Mora (el polo industrial más importante del Sur provincial), para mejorar el tránsito desde la ciudad de Malargüe hacia Potasio Río Colorado. Con ese cambio, no será necesario desviarse por Neuquén para tomar la Ruta Provincial 6 y se podrá hacer todo el trayecto dentro de mendoza.

Con el objetivo de que las inversiones en bienes de capital sean menos abultadas para las empresas, la provincia planteó además a los empresarios la posibilidad de otorgar tarifas de energía y gas competitivas. Para eso, deberán desarrollarse nuevos pozos gasíferos del sur. Además tendrá que mediar para que Potasio Río Colorado que comparta los costos de las obras eléctricas con otras firmas de otros rubros para la instalación de la sub estación El Cortaderal, aseguró el diario Los Andes.

La mina Potasio Río Colorado es un depósito de cloruro de sodio y potasio para el que inicialmente la firma Vale iba a destinar un presupuesto de u$s 6300 millones en desarrollo. Sin embargo, sólo llegó a ejecutar el 30% y a través de una consultora, rediseñó el proyecto a una escala mucho menor. El grupo Mosaic Company ya visitó la mina para estudiarla. Según había dicho el CEO de Vale en Argentina, Eduardo Santana Correia, a principio de año, “el proyecto es una opción que Mosaic puede ejercer, dado que el closing de la operación está previsto para diciembre de 2017. Si bien consideran que las reservas de potasio en Malargüe son muy importantes la decisión final depende, entre otros factores, del precio y la situación del mercado internacional”.