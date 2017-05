Nueva York: encontraron dos cuerpos flotando en el Central Park

Los hallazgos se dieron en menos de 24 horas; la Policía investiga las causas ambas muerte.

La Policía de Nueva York halló en menos de 24 horas dos cuerpos flotando en los lagos del Central Park, el pulmón verde más concurrido de la populosa ciudad estadounidense. Las autoridades confirmaron que las personas aun no fueron identificadas dado el grado de descomposición.

El primero de los cadáveres fue encontrado el martes al mediodía en la reserva de agua ubicada en el norte del parque, cerca del museo Guggenheim, una de las zonas más concurridas del lugar por turistas de todo el mundo.

“Pensé que era basura. No parecía un humano”, indicó uno de los testigos de acuerdo a lo publicado por el diario El País. El cuerpo estaba desnudo y no presentaba signos de traumatismo.

El segundo de los cuerpos apareció el miércoles temprano por la mañana, en el otro extremo del parque, el sur, en el estanque que se encuentra cercano a la entrada de la calle 59 y la Quinta Avenida, frente a la tienda de Apple. No presentaba signos de violencia.

La Policía investiga las circunstancias de la muerte y trata de averiguar cuánto tiempo hacía que estaban en el agua. Estos casos, identificados como “floaters” (flotadores), no son una novedad en Nueva York. Cuando termina el invierno y comienzan a bajar las temperaturas, suelen aparecer cuerpos sin vida flotando en el agua. Mientras que el frío mantiene los cadáveres hundidos, las temperaturas de la primavera reactivan la descomposición y los cuerpos emergen del fondo.

Sobre las dos víctimas lo único que se sabe es que son hombres. Los forenses de la Policía de la ciudad aún no pueden determinar si las muertes tuvieron vínculos con actos criminales.