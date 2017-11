Ofertas récord de precios en energías renovables: el Gobierno logró bajarlos un 31,5%

El acto de apertura de sobres se desarrolló ayer en la sede del Palacio de las Aguas, y tras conocerse las ofertas económicas, el Ministerio de Energía difundirá el próximo miércoles los proyectos adjudicados.

El Gobierno nacional recibió ayer ofertas récord de precios para la generación de electricidad a partir de distintas fuentes de energías renovables, al concretar la apertura de los sobres económicos de la Ronda 2 del Programa Renovar, con un piso de 47,64 dólares por Mw para tecnología eólica y de u$s 48,67 por Mw en el caso de la solar fotovoltaica.

El acto de apertura de sobres se desarrolló en la sede del Palacio de las Aguas, en el barrio porteño de Balvanera, y tras conocerse las ofertas económicas, el Ministerio de Energía difundirá el próximo miércoles los proyectos adjudicados.

Esta semana, el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind, había ratificado esa perspectiva a la baja en los precios de generación, lo que atribuyó en parte porque “la tecnología sigue mejorando y bajando sus costos y porque el sistema de confianza generado desde el gobierno”.

“Para tener tarifas convenientes -explicó el funcionario- la clave está en poder estructurar el largo plazo, y en ese sentido se estableció un blindaje con tres niveles de garantía y un fideicomiso inédito” para respaldar las iniciativas empresarias.

Para la Ronda 2 se presentaron 228 ofertas por un total de 9.391,3 MW, casi 8 veces más que los 1.200 MW de potencia comprendidos en esta licitación para las tecnologías eólica, solar fotovoltaica, biomasa, biogás, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y biogás de relleno sanitario.

En la instancia de ayer fueron consideradas 192 propuestas que pasaron en una primera etapa la calificación técnica, por una potencia total acumulada de 7.496,3 Mw, de las cuales la mayor concentración se registró en los proyectos eólicos por 3.468,5 Mw y solares por 3.754 Mw.

En el rubro Eólico, el precio promedio de los proyectos ofrecidos fue de us$/MWh 47,64 (31,5% menor al precio promedio ofertado en la Ronda 1 y 12,1% menor a lo recibido en la Ronda 1,5).

En el caso del rubro Solar, el precio promedio fue de us$/MWh 48,67 (36,2% menor al precio promedio ofertado en la Ronda 1 y 13,2% menor a lo recibido en la Ronda 1,5).

El precio promedio de los proyectos ofrecidos en el rubro Biomasa fue de us$/MWh 107,07 (6,5% menor al precio promedio ofertado en las Ronda 1 tecnología no participante de la Ronda 1,5-).

En el rubro Biogás fue de us$/MWh 157,97 (15,7% menor al precio promedio ofertado en las Ronda 1 tecnología no participante de la Ronda 1,5-).

El precio promedio de los proyectos ofrecidos en el rubro Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos fue de us$/MWh 97,28 (15,1% menor al precio promedio ofertado en las Ronda 1 tecnología no participante de la Ronda 1,5-).

En el rubro Biogás de Relleno Sanitario fue de us$/MWh 129,18.

Sobre un total de 228 proyectos recibidos por 9.391,3 MW, 192 han sido los calificados por un total de 7.496,3 MW.

El siguiente paso en el proceso de licitación es la adjudicación de las ofertas, acto administrativo que se llevará a cabo el día 29 de noviembre.