Operativo anticorrupción con los fiscales

El nuevo Procurador boaerense, Julio Conte Grand, adelantó que iniciará una investigación sobre la evolución patrimonial de los fiscales y defensores oficiales. “Vamos a mejorar el sistema de declaraciones juradas, vamos a hacer un seguimiento y le vamos a demostrar a la población que va naciendo una nueva justicia en la provincia de Buenos Aires”, declaró.

La investigación no sólo se basará en la presentación de las declaraciones juradas de los magistrados sino que evaluará la evolución patrimonial desde que asumieron sus cargos. Desde la Procuración sostuvieron que “no alcanza con la presentación de las declaraciones juradas cada tanto, sino que hay que analizar qué pasó en el tiempo con cada una de ellas”.

Por ley, los funcionarios judiciales tienen la obligación de presentar las declaraciones juradas pero no se estudia su evolución ni se relacionan esos datos con otros, como los sistemas fiscales, bancarios o aquellos que tienen información sensible, como los registros de propiedad inmobiliaria y automotriz.

Conte Grand habló de la demora en el nombramiento de los funcionarios para la Policía Judicial y expresó que “las designaciones coincidieron con la salida de la anterior procuradora y el ingreso del nuevo, en este caso mi persona. Se detuvieron ciertos nombramiento que estamos analizando y que seguramente en estos días vamos a resolver y a partir de ahí avanzar con los concursos”.

“Efectivamente ha habido algunos cuestionamientos judiciales pero estos cuestionamientos corren por vías separadas, los nombramientos son una parte pequeña de todo el sistema”, agregó el representante del Ministerio Público Fiscal.