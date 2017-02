Osde negocia con el Gobierno pagar $ 5.000 millones

La Superintendencia de Salud le reclamaba $ 11.900 millones y la prepaga desconocía esa deuda. Llevó un plan ante la amenaza de intervención. Un fiscal pidió que se aparte el Superintendente.

Osde, la prepaga líder de la Argentina con casi 2,2 millones de afiliados y una facturación mensual de $ 5.000 millones, le propuso una salida al Gobierno tras meses de fuerte disputa con su principal competidor. Todo arrancó con el reclamo de una deuda que aún se dirime en tribunales desde 1990.

Esa deuda, que supo reclamar en tiempos de Carlos Menem el sindicalista Luis Barrionuevo. se originaría en un aporte de 15% que Osde debería depositar en el Fondo de Solidario de Redistribución. Osde fue en su momento a la justicia argumentando que al ser una prepaga no estaba obligada a contribuir al Fondo. “Ninguna prepaga lo hace”, se defendió ante Clarín su presidente, Tomás Sánchez de Bustamante. Tuvieron un fallo favorable en primera instancia, otro desfavorable en la Cámara y luego la Corte señaló que La Superintencia de Salud tiene derecho a reclamar pero no falló acerca de si Osde tenía que hacer el aporte. El caso volvió al juzgado de primera instancia original.

Swiss Medical, con 800.000 afiliados, denunció hace un mes a Osde ante la Justicia por considerar que abusa de posición dominante y compite de manera desleal porque además de “no aportar al Fondo, tampoco paga el impuesto a las Ganancias”. Sanchez de Bustamante sostiene que no pagan impuesto a las Ganancias porque son una sociedad sin fines de lucro.

Lo cierto es que el Gobierno tomó cartas en el asunto. El superintendente de Salud, Luis Scervino, determinó que la deuda de Osde con el Fondo es de 11.900 millones.

En lo que fue una reunión de dos horas con Gustavo Lopetegui, uno de los vice jefes de Gabinete, Osde desconoció la deuda pero propuso pagar 5.000 millones de pesos. Ayer, el fiscal federal Gabriel de Vedia, a cargo de la Unidad Fiscal para la investigación de Delitos relativos a la Seguridad social (Ufises) tuvo un fallo en dos direcciones. Por un lado pidió la intervención de OSDE por parte de la Superintendencia de Salud. Y por el otro pidió que se aparte el superintendente de la seguridad social, Luis Scervino, quien antes de llegar a ese puesto fue asesor durante 17 años de Swiss Medlcal, la competidora de Osde que inció la causa.

Ese Fondo, creado por la Ley N° 23.661, tiene el propósito de balancear las eventuales diferencias económico-financieras entre los numerosos agentes del Sistema Nacional de Salud y atender a aquellos sectores más vulnerables.