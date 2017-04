Osvaldo Peón: “El 75% de los terrenos de Mar del Plata son irregulares”

Así lo aseguró el apoderado de la Empresa Tulsa en Mar del Plata, Osvaldo Peón, en la 99.9 después de la denuncia por las usurpaciones en el Barrio El Jardín de Peralta Ramos. Además, brindó su respuesta el Delegado Municipal del Puerto Luis Ignoto: “No estamos en connivencia para nada con ese tipo de operaciones”.

La controversia por la usurpación de terrenos en el Barrio El Jardín de Peralta Ramos se ha tornado un tema sensible. Después de conocer el testimonio de Daniel Machado en representación de la Sociedad de Fomento, en la 99.9 amplió los conceptos de la denuncia el apoderado de la Empresa Tulsa, Osvaldo Peón, que es la propietaria de esos terrenos.

“Siempre que estamos en época electoral, crece más el tema de las usurpaciones. Hay datos que parten de la municipalidad, empleados inescrupulosos que venden datos a cambio de terrenos fiscales. La gente ante su necesidad busca en el ejido urbano algunos terrenos que supuestamente no tienen dueño”, dijo inicialmente.

Además, rectificó los dichos del vecinalista respecto del funcionamiento de la empresa: “Tulsa no está en quiebra, sino en liquidación. Pero lo que le impide hacerlo son los terrenos que en el año 45 comenzó a vender por mensualidades con libreta. Algunos de esos lotes no cumplieron con las pautas de la cuotas de la empresa y fueron recuperados. El titular del dominio es la empresa en esos casos”, aclaró.

Justamente la tarea de Peón pasa por acomodar administrativamente estas situaciones: “mi tarea es ir regularizando lo que esté en condiciones de regularizar. Es el barrio más conflictivo en el cuál trabajamos porque hay gente que cierra los lotes o supuestamente dicen ser los dueños o se los vendió alguien”.

Las usurpaciones son un problema generalizado en el país y en Mar del Plata, puntualmente: “el 75% de la ciudad está en forma irregular, por eso el ProCreAr no ha podido avanzar mucho acá. La empresa tiene en el conurbano bonaerense 35.000 propiedades ocupadas que no pudo regularizar aún”, puntualizó.

Luis Ignoto: “No estamos en connivencia para nada con ese tipo de operaciones”

La voz que faltaba en esta controversia era la del Delegado Municipal del Puerto, Luis Ignoto, ya que se habían visto camiones municipales trabajando en algunos terrenos que eran denunciados como usurpados. En la 99.9, el funcionario explicó que “estamos trabajando en el lugar y el 28 de marzo me llamó un amigo que vive en el lugar diciendo que había camiones de la Municipalidad tirando tierra en un terreno. Me llamó luego y me dijo que era el camión 206”.

Las averiguaciones pertinentes, le dieron una respuesta: “me dijeron que se había presentado un vecino a solicitar mientras trabajabamos en una calle transversal, si podíamos tirarle unos camiones de tierra negra que para nosotros era sobrante, para rellenar el terreno. Se le pidió una constancia de contribuyente y el hombre firmó con su documento, número de cuenta y acercó una fotocopia de la tasa pagada. Lo que hicieron fue volcar la tierra negra en el terreno”.

También aprovechó la ocasión Ignoto para remarcar las limitaciones que tienen para trabajar en los barrios del sur: “esto habitualmente se tira en el Predio de Disposición Final, pero estamos en una situación de emergencia. Tengo sólo 2 camiones para mantener 2.857 cuadras en 34 barrios por lo que estamos trabajando de acuerdo al tiempo y sin programación porque cuando uno empieza a trabajar en un barrio, tenemos que salir corriendo hacia otro para solucionar problemas”.

Lejos de oponerse a la postura de los vecinos y la empresa, destacó que “nos parece bárbaro que hagan la denuncia por este tipo de estafas. No estamos en connivencia para nada con ese tipo de operaciones”.