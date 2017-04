Otra venta sospechosa de un inmueble involucra al ex esposo de Gils Carbó

En 2009, el Ministerio Público Fiscal le compró una propiedad a Héctor Alonso y a la hija de la procuradora.

La Procuración General de la Nación y la familia de la titular de ese organismo, la doctora Alejandra Magdalena Gils Carbo, se entrecruzan por negocios inmobiliarios en común. Y también por contrataciones de parientes directos de la jefa de los fiscales en entes públicos en los que ella tenía influencia.

La Justicia investiga a Gils Carbó por la adquisicion de un edificio, desde el 2013 nueva sede de la Procuración, cuya compra tuvo un costo para el Estado por 43.850.000 pesos.

Guillermo Bellingi era y es Subprocurador. Su hermano, Juan Carlos Thill, un corredor de seguros sin vínculos con el mercado inmobiliario, cobró 3 milllones de pesos para “gestionar trámites relacionados” con esa operación, según surge de un contrato firmado entre el vendedor de la “nueva” sede del lugar de trabajo Gils Carbó, y Thill. Ese documento fue publicado por el portal Infobae.

El juez Julián Ercolini, y el fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la instrucción de la causa en la que Gils Carbó está imputada, consideran que la Procuradora puede haber cometido, entre otros posibles delitos, el de negociaciones incompatibles con la función pública.

Hay al menos un antecedente que relaciona a la familia Gils Carbó con la compra de otro inmueble que pagó el ente que hoy ella dirige.

En 2009, la hoy Procuradora era fiscal de Cámara de Apelaciones en lo Comercial. Ese año su ex marido, Héctor Alonso, y su hija Damiana, le vendieron al Ministerio Público Fiscal de forma indirecta un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires por 340 mil dólares.

La compra de esta propiedad, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen 1176/78, fue pagada por la Defensoría General de la Nación, bajo mando de Stella Maris Martínez.

Ese organismo depende del Ministerio Público Fiscal.

Esa operación inmobiliaria fue realizada por Alonso y la hija que tuvo con Gils Carbó a través de una de sus empresas, llamada Tecnomadera SAIC.

La Justicia investiga además, en estas semanas, si Alonso, el marido de Gils Carbó, también estuvo involucrado en la trama de la compra-venta de la “nueva” sede de la Procuración en la calle Perón, una mudanza del Ministerio Público Fiscal, urgente en el 2013, pero acaso innecesaria, debido a que la jefatura de los fiscales ya tenía una residencia en la que funcionó sin problemas hasta entonces.

Es un edificio de puro estilo franco-británico que se levanta sobre la calle Guido, en Barrio Norte Los lazos financieros entre la familia de la Procuradora de la Nación presentan además otras variables.

En mayo del 2016, la Defensoría de la Ciudad, al mando de Horacio Forti, contrató a la hija menor de la Procuradora General y del “broker” Alonso, llamada Alexia, como auxiliar en un juzgado.

En la resolución que podría ser considerada parte de una norma que instrumenta el favoritismo materno-filial, el Defensor de la Ciudad, Corti, no titubea en asegurar que los motivos para designar a Alexia Alonso solo provienen de su “capacidad y la idoneidad para cubrir el cargo” que se le asignó.

Las partidas que en este septenio le han pagado puntualmente sus sueldos, aguinaldos y asignaciones familiares salen del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Corti dijo públicamente que la Procuración y su Defensoría tienen en común “elementos” que considera “muy profundos” para poder “implementar políticas en conjunto para ayudar y defender los derechos de la sociedad”.

Damiana, la hermana de Alexia, socia de su padre en al empresa Tecnomadera, también dio pruebas de sus capacidad e idoneidad profesionales, pero esta vez para desempañarse en varios cargos al mismo tiempo.

Empresaria del “real state”, también fue empleada de la Unidad de Información Financiera (UIF), durante la gestión K del hoy procesado por posibles deficiencias en su ideoneidad, José Sbatella. En paralelo, Damiana, también trabajó para la agencia oficial de noticias Télam.

Y creó, junto a la idónea Alexia, una ONG en cuya página web se destacaba los trabajos de la madre de ambas, Gils Carbó.

Según denuncias de la opositores al Gobierno de los Kirchner, ese sitio también filtró información que debería haber sido reservada porque develaría el avance de causas judiciales contrarias a los intereses de la ex presidenta Cristina Kirchner.

La ONG fundada por las Alonso-Gils Carbó tenía un nombre que enlaza por azar los rubros y cualidades que deberían destacarse en las carreras profesionales de su padre y su madre: “Mercado y Transparencia”.