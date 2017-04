Otras cinco muertes, van treinta en el mes y la fiscal denunció detenciones irregulares

Cinco nuevos muertos por heridas de bala elevaron este martes a 30 la cantidad de víctimas fatales registradas en lo que va de abril en el contexto de las protestas callejeras casi cotidianas contra el gobierno de Venezuela, informó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien además reportó 437 heridos y 1.285 arrestados.

Asimismo, la chavista Ortega Díaz volvió a incomodar al gobierno al denunciar que militares efectuaron al menos 38 detenciones irregulares y al afirmar que los saqueos del jueves pasado en los que murieron 12 personas fueron protagonizados por delincuentes comunes y no por activistas opositores, como había sostenido el presidente Nicolás Maduro.

La fiscal -que a comienzos de este mes cuestionó severamente los fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, también bajo control del chavismo) limitando la inmunidad de los diputados y arrogándose la facultad de legislar- hizo esta mañana, en conferencia de prensa, el primer balance de consecuencias de las protestas.

Presentó un detalle de las primeras 26 víctimas fatales, que a las 25 conocidas hasta anoche sumó a Orlando Medina, de 23 años, baleado en la cabeza esta madrugada en El Tocuyo, en el interior del estado Lara, y dijo que había otras cuatro a las que no identificó.

“Entre ayer y la madrugada de hoy tenemos cuatro fallecidos más de los 26; apenas estamos comenzando las investigaciones”, dijo la jefa de los procuradores, según recogió la agencia de noticias DPA.

Otros funcionarios chavistas -el gobernador Alexis Ramírez; el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y el alcalde Jorge Rodríguez- informaron las muertes de Daniel Infante y Luis Márquez, quienes ayer habían quedado gravemente heridos tras recibir disparos en la cabeza al ser baleada una manifestación, en un hecho que ya había causado el fallecimiento de otro hombre.

Aunque hasta esta tarde no habían sido confirmadas oficialmente, las otras dos muertes mencionadas por Ortega Díaz son las de Neiber Flores y Rafael López, ocurridas ayer en el interior del estado Barinas junto a la de Renzo Rodríguez, anunciadas por los diputados opositores Maribel Guédez y Freddy Superlano. El Ministerio Público solo ratificó el deceso de Rodríguez.

Por otra parte, Ortega Díaz denunció irregularidades en la detención de 38 manifestantes en el estado insular Nueva Esparta, el miércoles pasado, por “funcionarios de la GNB”, la Guardia Nacional Bolivariana (policía militar).

La fiscal explicó que “la ley dice que la detención debe estar sustentada en un acta policial cuando la persona fue sorprendida en flagrancia” y “el funcionario tiene que narrar los hechos en esa acta, mas no calificar los delitos”.

“En este caso, nos encontramos con una situación anómala, por cuanto el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) no conoce las circunstancias por las que fueron aprehendidos”, indicó.

“Apegados al ordenamiento jurídico, solicitamos la nulidad de tales detenciones”, aseguró Ortega Díaz, y subrayó que “los fiscales del Ministerio Público están obligados a garantizar el debido proceso”.

Además, la fiscal dijo que, de acuerdo con testimonios de vecinos, fueron “delincuentes que aprovecharon la situación de protesta para robar” quienes el jueves pasado saquearon al menos 17 comercios en El Valle, un barrio del oeste de Caracas, donde murieron 12 personas -nueve de ellas por electrocución- en una panadería. Añadió que por ese caso hay 10 detenidos.

El domingo pasado, Maduro afirmó en su programa de televisión que los autores de los saqueos y los 12 fallecidos en ellos fueron “llevados allí” por “la derecha descocada” y “les pagaron una tarifa”.

El gobierno respondió esta tarde a Ortega Díaz a través del ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol, quien anunció que fueron detenidas 28 personas sospechosas de haber intervenido en esos saqueos y remarcó que pertenecen a “bandas que fueron contratadas por la derecha terrorista para causar los actos vandálicos que ocurrieron”, según consignó la agencia EFE.

Mientras tanto, dirigentes y militantes del oficialismo cuestionaron a Ortega Díaz a través de mensajes en Twitter bajo el hashtag “#DóndeEstáLaFiscal”, que se volvió tendencia este mediodía, según consignó el diario El Nacional, de Caracas.

Fuentes del Ministerio Público habían desmentido ayer que Ortega Díaz se propusiera renunciar al cargo, luego de que eso fuera afirmado por una versión que circuló insistentemente el último fin de semana en redes sociales y cadenas de Whatsapp, informó el sitio web de noticias Konzapata.com.

Paralelamente, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que reúne a una veintena de partidos opositores convocó para mañana a una nueva marcha de protesta con el objeto de llegar hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, propósito que hasta ahora siempre fue impedido por las fuerzas armadas y de seguridad.

Y la Organización de Estados Americanos (OEA) citó, también para mañana, en su sede de Washington, a una sesión de su Consejo Permanente para analizar la situación de Venezuela y determinar si corresponde llamar a una reunión de cancilleres.