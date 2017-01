Pablo Baldini: “Tenemos que dejar de echarle la culpa a otros y ver que hacemos para ayudar”

El productor Pablo Baldini habló en la 99.9 sobre la temporada en Mar del Plata y aunque destacó que “es una de las peores de mi vida”; indicó que se debe trabajar conjuntamente para resolver los inconvenientes. “Si no hay recursos, tenemos que juntarnos entre los empresarios y poner el dinero para mejorar algunos aspectos. No quiero ver más a Mar del Plata pasar y quejarme, quiero hacer algo”, agregó.

La temporada está en pleno desarrollo y tal como se esperaba, no fue un éxito por si mismo. Así lo analizó crudamente el productor Pablo Baldini en la 99.9, quien remarcó que “en lo que tiene que ver con el teatro y la música el balance no es positivo, pero es algo que venia dándose en los últimos años. La gente elige otros caminos y los productores debemos estar atentos a los cambios, más allá de lo que sucedió económicamente”.

En lo personal, no está viviendo un momento productivo por lo que el contexto ofrece, pero no se quedó en la comodidad de la crítica. “Tengo una de las peores temporadas de mi vida, pero no tiene sólo que ver con la situación económica. Hay un cambio de actitud de la gente, hay una franja de gente que no tiene otra posibilidad que los espectáculos gratuitos, pero no debemos echarle la culpa a ello. Tenemos que dejar de quejarnos todo el tiempo y echarle la culpa a alguien, para ver lo que hacemos para ayudar”, agregó.

Baldini se mostró molesto con la constante actitud de criticar a los dirigentes, sin hacer nada para ayudarlos: “siempre le echamos la culpa al que está arriba y tenemos que solucionar la crisis entre todos. Hay gente que se quedó sin trabajo antes de la temporada y se verá resentida la actividad durante el invierno. Uno es espectador, pero debemos ser protagonistas”, afirmó.

Como sector, también se perdieron oportunidades importantes y para ello, convocó a la unidad de los funcionarios con el sector privado: “nos quedamos afuera de un plan de 18 cuotas que era muy fácil de implementar. Si no hay recursos, tenemos que juntarnos entre los empresarios y poner el dinero para mejorar algunos aspectos. No quiero ver más a Mar del Plata pasar y quejarme, quiero hacer algo”.

En cuanto a las razones por las cuáles los teatros empiezan a desaparecer, tiene que ver también por una modificación en la búsqueda de los propios espectadores: “la industria va hacia un lugar donde quizás no haga falta tener tantos teatros. Hoy con 300 tickets vendidos se considera un éxito y no le rinden a un productor. A veces la gente no quiere ver dramas o formatos de revista, mucho se ha aggiornado. El año pasado perdí mucho dinero con Flavio Mendoza y otros espectáculos, entonces también uno se acobarda y espera”, justificó.