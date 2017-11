Pablo De La Colina: “Hay chicos de 12 años que ya tuvieron contacto con alcohol y drogas”

El subsecretario de Salud de la comuna local, Dr. Pablo De La Colina, habló sobre los resultados de un relevamiento de adicciones que realizaron en el Barrio Belgrano y donde encontraron una vez más problemáticas concretas: “tenemos más de 50 personas en tratamiento y lo que se destaca es el inicio a través del alcoholismo que es el problema más grande”, destacó.

La Secretaría de Salud de General Pueyrredón realizó un relevamiento en el Barrio Belgrano para analizar el impacto de las drogas con un resultado que está dentro de lo previsto; hay 60 personas en tratamiento por adicciones en esa parte de la ciudad.

El Dr. Pablo de la Colina, Subsecretario del área, comentó en la 99.9 “la idea era hacer un relevamiento para ver como está el barrio a través de las promotoras sociales y el centro de salud que tenemos en el barrio. Los datos confirman lo que uno sospecha de las adicciones. Tenemos más de 50 personas en tratamiento y lo que se destaca es el inicio a través del alcoholismo que es el problema más grande”.

Los momentos de iniciación en las adicciones sigue siendo un umbral demasiado bajo y eso también es una problemática que se tiene que abordar con políticas públicas: “hay chicos de 12 años y menos que ya han tenido contacto con el alcohol y la marihuana, pero ha bajado el consumo de tabaco. No es un aliciente porque se cambia adicción por adicción. Es uno de los indicadores más importantes”, remarcó.

Lo que tienen en tareas de rehabilitación es apenas una porción de lo que realmente es afectado por este flagelo: “hay 60 personas en tratamiento pero el triple de ese número van a preguntar por el tratamiento pero después no vuelven. Hay que hacer un seguimiento y después ir a buscarlos dentro de los barrios”.

Habitualmente se minimiza y hasta naturaliza el consumo de drogas en los chicos, pero el Dr. de la Colina fue muy claro en la afectación de estas adicciones: “no podemos dejar que los chicos crean que el alcohol o las drogas no hacen nada, hacen mal. Hay una relajación en los medios de comunicación sobre este tema y les hace muy mal”, reafirmó.

Además, señaló que la responsabilidad de la familia es algo importante que ya no está presente: “el promedio de edad de inicio en alcohol y marihuana va entre 12 y 15 años. La mitad de los chicos a los 15 años han tenido contacto ya. Lo que llama la atención es que la familia lo acepta como algo normal”, concluyó.