Pablo Garate: “Creemos que es necesario declarar la emergencia para las Pymes”

El diputado del Frente Renovador, Pablo Garate, se refirió en la 99.9 a la situación del sector pyme en la Argentina y la necesidad, puntualmente en la provincia de Buenos Aires, de declarar la emergencia para abordar medidas concretas. “Las pymes generan el 80% del trabajo en el país y han comenzado a desaparecer en todas las provincias”, indicó.

Las pymes en Argentina sufren una fuerte presión impositiva que se suma al aumento de tarifas y por eso, muchas están cerrando sus puertas. En la provincia de Buenos Aires, la cuestión es aún peor porque hay una mayor intervención tributaria y por eso, están buscando desde el Frente Renovador que se declare la emergencia del sector.

Uno de los impulsores es el diputado Pablo Garate que habló en la 99.9: “hay una ley de Pyme nacional que lamentablemente el gobierno no ha reglamentado ni la ha consolidado como herramienta legal. Lo que comenzamos a hacer, es plantear la necesidad de declarar la emergencia, para darle un gesto concreto a las pymes en esta situación y contexto económico”.

La declaración permitiría avanzar sobre distintos aspectos que son fundamentales para trabajar estructuralmente en un mejor escenario para las empresas. “Planteamos la rebaja de Ingresos Brutos, Impuestos de Sello, a los automotores afectados a las pymes, redimensionar el ministerio de Producción para que, desde ese lugar, empecemos a asesorar y formar a las pymes. Se necesitan regularizar las deudas de las pymes con ARBA para que vuelvan a ser sujeto de crédito; que el Banco Provincia pueda dar mejores créditos”, puntualizó el legislador.

Lejos de plantearlo como un objetivo de su partido, destacó que es una medida alejada de la política específica y que tiene que ver con el bien común: “las pymes generan el 80% del trabajo en el país y han comenzado a desaparecer en todas las provincias. No hay banderías políticas acá, sino que hay que sentarse a hablar el tema para paliar esta situación”.

Como medida complementaria, piden la creación de un elemento que puede ser importante para mantener el control sobre el crecimiento y la evolución de las pymes: “queremos plantear el surgimiento de un Instituto Pyme en la provincia para tener un abordaje general de las pymes. Los bonaerenses estamos pasados de vuelta por los impuestos, pero además de eso que es un problema histórico, tenemos el aumento de tarifas y servicios que aparecieron estos últimos años”, agregó Garate.

En el camino de las elecciones, también aprovechó para remarcar las similitudes que cree que existen entre el gobierno kirchnerista y el de Cambiemos: “hay cosas que no han cambiado respecto del gobierno anterior. Estamos a punto de llegar a la mitad del mandato y tenemos los mismos problemas con todos los ministerios. Vemos un gobierno provincial fundamentalmente que no cambia nada, pero dice en su discurso que está cambiando”, concluyó.