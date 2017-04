Pablo Garate: “La política está superando límites increíbles”

El diputado del Frente Renovador, Pablo Garate presentó un proyecto para terminar con el uso del nombre o imagen de gobernantes en bienes que corresponden al estado o bien en publicidades oficiales: “hay cada vez menos límites porque figura más grande el nombre del intendente que policía local o ambulancia”.

En las últimas gestiones municipales y provinciales, se abusa del uso del nombre o imagen de gobernantes en bienes que son del estado o bien en publicidades oficiales. El diputado del Frente Renovador, Pablo Garate, está impulsando un proyecto para terminar con esta metodología y en la 99.9 remarcó que “esto viene desde hace tiempo, pero hay cada vez menos límites porque figura más grande el nombre del intendente que policía local o ambulancia. Vivimos en una sociedad que tiene reglas escritas y no escritas, éstas últimas deberían ser las que están entendidas sobre todo en la política que está superando límites increíbles”.

En este año, particularmente este tipo de actitudes se suelen exaltar, como tantas otras que en las últimas semanas han generado controversia incluso dentro del espacio de Cambiemos. “Hay mucho de virtualidad política y poco de realidad. Tengo la mirada de que Carrió hace casi todo de acuerdo con el gobierno nacional y provincial a los efectos de que en el mismo espacio pueda quedar gente que apoya de manera acrítica y opositores”, remarcó sobre las estrategias que utiliza el oficialismo.

Sin embargo, aclaró que las formas en las cuáles se han manejado desde el gobierno de Macri no son muy distintas de las que empleaba Cristina Fernández, sobre todo en las causas judiciales: “todas las causas se cierran rápido como pasaba en el kirchnerismo, hay causas que debieron pasar por la oficina anticorrupción, pero como está la diputada Laura Alonso que es del PRO no se investiga como en el gobierno anterior estaba la UFI a cargo de un militante del kirchnerismo que permitía transferencias millonarias sin control alguno. No veo a Carrió midiendo con la misma vara las corrupciones anteriores con las presentes, cuando la corrupción es una sola y punto”.

Incluso fue claro con su idea del uso constante de la grieta. “siento que el kirchnerismo nos quiere meter en la grieta para ocultar su corrupción y el macrismo para ocultar que el país va por un camino equivocado”. En ese contexto, el líder del Frente Renovador decidió abrirse de la discusión y llamarse a silencio: “hay una decisión de salir por encima de esta discusión personal que no se trata de los problemas del país”.