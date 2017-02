Pablo Garate: “La provincia no tiene organismos para prever las inundaciones y sequías”

El diputado del Frente Renovador Pablo Garate presentó un proyecto para crear el Observatorio Ciudadano de Cambio Climático que busca trabajar en la tarea de prevención tanto en episodios de inundación como en sequías que puedan derivar en incendios forestales: “significa un seguimiento y la posibilidad de no correr detrás de las catástrofes”.

Entre inundaciones y sequías, todos los años la provincia de Buenos Aires pasa por distintas crisis en sus sectores productivos agropecuarios y no existe la forma aún de hacer prevención sobre estos hechos. El diputado del Frente Renovador, Pablo Garate, se refirió en la 99.9 a un proyecto que ha presentado para la creación del Observatorio Ciudadano de Cambio Climático dentro del ámbito del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS): “lo que ha pasado en el verano con las inundaciones y las sequías que llevan a incendios, tienen que ver con el impacto del hombre. Hay organismos que deben trabajar con la prevención de estas cosas o brindando información y están fallando claramente”.

Después de las pérdidas que se dieron en los últimos meses, tampoco bajo la gestión de María Eugenia Vidal se encontraron mecanismos de prevención, sino que se actúa sobre la emergencia: “algo hay que hacer porque la provincia no tiene el organismo ni las acciones necesarias para preveer estas situaciones”, agregó el legislador.

Por otro lado, aclaró que no se trata sólo de generar un nuevo organismo que funcione desde el estado y no genere nada: “un Observatorio significa un seguimiento, la posibilidad de no estar detrás de las catástrofes sino proponer acciones permanentemente para ver hacia donde va el cambio climático que ya está instalado”.

También aclaró que en caso de llegar a una resolución positiva en su propuesta, no significa que a partir de allí todo esté solucionado: “el hombre parece ser autodestructivo y quienes tenemos responsabilidades, debemos encontrar mecanismos para que la gente no sufra el impacto de lo que está sucediendo. Esto se verá con el tiempo, no es algo de impacto inmediato”.

Paralelamente, aprovechó la ocasión para criticar las actitudes de la gobernadora Vidal en este y otros temas: “Buenos Aires es una provincia difícil desde muchos puntos de vista y los últimos gobernadores en vez de tomar decisiones, lo que hacen es marketing, anuncios y no soluciones profundas de los temas importantes de la provincia”.