Pablo Garate: “Nuevamente la inseguridad es una prioridad para los bonaerenses”

El diputado Pablo Garate se refirió en la 99.9 a la implementación de la Ley del Arrepentido en el territorio de la Provincia de Buenos Aires y la necesidad de discutir ciertas medida que podrían ayudar en el contexto de inseguridad que se vive: “siempre aparecen títulos importantes, pero durante el año legislativo no se tratan los temas”.

La aplicación en la provincia de Buenos Aires de la Ley del Arrepentido no parece estar cerca, siquiera de discutirse. Desde el Frente Renovador y puntualmente a través del diputado Pablo Garate creen que se podría implementar sin problemas, junto con otras medidas de fondo que calificó como “importantes”.

En la 99.9 el legislador afirmó que “avanzó la figura del arrepentido en la ley nacional para delitos de índole importante como narcotráfico o terrorismo. Creemos que serviría, sin embargo cada vez que estamos previos a una sesión extraordinaria aparecen títulos importantes, pero durante el año legislativo no se trata el tema”.

No es la única iniciativa donde reclaman que el oficialismo y el resto del arco político empiecen a tomar decisiones de fondo: “lo mismo nos ha sucedido en otros temas como la oficina anticorrupción en Buenos Aires que ya fue anunciada y todavía el gobierno ni siquiera presentó un proyecto de ley o un decreto y tampoco permitieron que en la comisión de reforma política pudiéramos avanzar con algunos legisladores del GEN y el Frente para la Victoria”.

Como presidente de la Comisión de Reforma Política, consideran que son necesarios una serie de cambios y por eso aseguró que “estamos dispuestos a discutir los proyectos. En estas giras mediáticas que están haciendo por la costa, se tiran grandes títulos que después no se trabajan en el año”, reiteró.

Para Garate, todas estas implementaciones ayudarían a un contexto donde se pueda brindar mayor seguridad, un tema que sigue estando entre las principales preocupaciones de los bonaerenses: “estamos hablando de temas que se pueden solucionar con este trabajo y son importantes para la provincia. Hoy nuevamente aparece la inseguridad al tope de los reclamos de la sociedad, que había perdido un poco de fuerza por la cuestión económica”, finalizó.