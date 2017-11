Pablo Garate: “Vidal no es la intendenta de Mar del Plata, sino la gobernadora de toda la Provincia”

El diputado provincial Pablo Garate habló en la 99.9 sobre el reclamo que está realizando para que muchos de los beneficios que fueron anunciados para Mar del Plata durante la temporada se extiendan a otras localidades. Además, pidió que se repiense el funcionamiento del Banco Provincia.

Después de los anuncios de la gobernadora María Eugenia Vidal para Mar del Plata este verano, el diputado provincial de 1Pais, Pablo Garate reclama que esos mismos beneficios se extiendan a otros destinos de la provincia. En la 99.9, remarcó que “Mar del Plata es el destino turístico más importante de la provincia, eso lo sabemos. Lo que planteamos es repensar el Banco Provincia porque hay cosas que debe hacer y otras que se pueden discutir un poco más. Queremos que los beneficios se extiendan a otros destinos turísticos”.

Quieren que sólo algunas de las cosas que se implementarán en la ciudad lleguen a otros lugares por las características propias de las ciudades: “de Necochea para el sur no habría beneficios por ejemplo para el teatro, pero sí hotelería y gastronomía. Nuestra temporada sino se achica mucho y promocionarlo atandolo a algunos beneficios, sería importante para distintos destinos”, ejemplificó.

Plantear esta situación no significa que la respuesta será positiva y también lo sabe Garate por el grado de aceptación que tiene Vidal: “La gobernadora tiene una legitimidad política y social muy importante, pero recordemos que el gobernador anterior tenía la misma legitimidad los primeros años y nos dimos cuenta que era mal gobernador cuando se estaba yendo del mandato por la cobertura que tenía. No nos puede pasar eso de nuevo”; advirtió.

Por último, destacó la importancia de tener un destino y una utilidad concreta para el Banco Provincia y es otro de los debates que quieren dar con la gobernación: “debemos discutir lo que queremos del Banco Provincia porque los productores agropecuarios, por ejemplo, no encuentran crédito cuando lo van a buscar. Queremos que nos trate a todos por igual, no es la intendenta de Mar del Plata sino la gobernadora de toda la Provincia”.