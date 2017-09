Pablo Simoni: “Estamos pagando entre 10 y 15% menos que en los años anteriores por cada calle hecha”

El titular del EMVIAL, Pablo Simoni se refirió en la 99.9 a la reunión que mantuvieron el intendente Arroyo y los funcionarios con el gobierno provincial donde pudo solicitar ayuda económica para mejorar el estado de las calles y maquinaria: “el intendente pudo volcar las necesidades que tiene Mar del Plata tanto en herramientas como en insumos y así revertir la situación que tenemos”, dijo.

Un grupo de funcionarios del Partido de General Pueyrredón viajó a La Plata junto con el intendente Carlos Fernando Arroyo para presentar el plan de obras públicas que se está desarrollando además de pedir colaboración para que la provincia aporte maquinaria y dinero para solucionar el problemas de las calles en los barrios de la ciudad.

Uno de los integrantes de esa delegación fue el titular del EMVIAL, Pablo Simoni que contó las conclusiones en la 99.9: “acompañamos al intendente con otros funcionarios y fue una charla amena. El intendente pudo volcar las necesidades que tiene Mar del Plata tanto en herramientas como en insumos y así revertir la situación que tenemos. Creo que tendremos novedades en los próximos días, quedó el compromiso de hablar estos temas en profundidad los próximos días”, adelantó.

Lo único que se necesita es el dinero de inversión porque los entes locales tienen planificadas las obras que se pueden hacer para que la lluvia no afecte en estos niveles: “se ha elevado a través de OSSE hace un tiempo un plan hídrico para encausar el agua con nuevas tuberías que la conduzcan hacia el mar. En base a ese requerimiento nos sumamos con el pedido de los materiales necesarios”, agregó luego.

El trabajo que tienen por delante, es muy grande porque hay más de 9.000 calles de granza en la ciudad y en algunos casos la situación es realmente imposible de recomponer, sino que hay que hacerlas de nuevo: “hay calles en Mar del Plata que hay que hacerlas de cero, desde el inicio. Algunas están cubiertas de agua de manera tal que tenemos que reconstruirlas de cero. Es algo que no podemos hacer sin el financiamiento provincial o nacional, esto lo entendieron los funcionarios. Si no comenzamos en un mes y medio o dos meses con las obras fuertes en la recomposición de las calles de granza, nos quedan cinco meses para el próximo invierno”, advirtió.

Por último, señaló que de acuerdo a lo que se pagaba antes y el impacto de la inflación, hoy el municipio está pagando menos que antes por una calle arreglada: “hemos hecho el trabajo acorde a lo que se paga, el dinero que se gasta por una calle hecha o mal hecha es el mismo. Estamos pagando incluso un poco menos de lo que se pagaba hace años atrás. Hacemos obras con un valor que es muy acorde y no generan un costo mayor para el erario público. Estamos entre un 10 y un 15 por ciento menos”, puntualizó.