Pablo Simoni: “Estamos prácticamente al 100% de la capacidad operativa del ente

El titular del EMVIAL, Pablo Simoni se refirió en la 99.9 a las intensas obras que están llevando adelante luego del temporal que azotó a Mar del Plata la semana pasada. “Fueron jornadas largas, pero es sólo el comienzo. Pudimos avanzar mucho en los barrios”, advirtió sobre el episodio. Además, remarcó que “cayeron 250 milímetros, en 72 horas llovió lo que habitualmente llueve en tres meses”.

Las lluvias han cesado, pero los trabajos por el fuerte temporal que se hizo presente en la ciudad durante la semana pasada, todavía continúan. Se trata de una serie de tareas que lleva adelante el EMVIAL para reacondicionar ciertos barrios que fueron afectados con mayor intensidad.

El titular del ente, Pablo Simoni, habló en la 99.9 sobre las obras que están llevando adelante: “fue una semana larga de trabajo, recién es el comienzo. La noticia es que pudimos avanzar mucho en los barrios, pero teníamos varios frentes de trabajo”.

Los diferentes grupos de tarea que tienen a disposición se dividieron en algunas áreas para tener mayor efectividad: “el jueves estuvimos con 3 equipos en el barrio Virgen de Luján para mejorar los recorridos de colectivos. Tenemos un área urbana para desarrollar tareas y también con 7 equipos trabajamos en el área rural. Esto recién es el comienzo porque son tareas que llevan muchos días, pero ya son caminos que están adecuados para su tránsito”.

Uno de los lugares donde pusieron mayor énfasis durante los últimos meses, más allá de lo sucedido con el temporal, fue en Sierra de los Padres donde había un reclamo de muchos años: “estamos haciendo el recorrido de colectivo como habíamos prometido. Llevamos volcadas 360 toneladas de asfalto a las calles, fue muy amplia la cantidad de frentes en los que trabajamos”.

Todos estos trabajos, llevan a que el EMVIAL esté funcionando a tope: “Es el año de la obra pública como dijo el presidente. Estamos prácticamente al 100% de la capacidad operativa del ente”, remarcó Simoni.

En el caso puntual de las lluvias de la semana pasada, hay una cuestión natural que no pasa por el control del estado netamente: “estamos entre el mar y las sierras, el agua drena hacia el mar por una cuestión física. Tratamos de encausar el agua hacia ciertos lugares donde hemos pedido permiso para hacerlo. Hay desidia también de algunos vecinos que en pos de ingresar a su vivienda han tapado el lugar por donde escurre el agua”, aclaró.

La cantidad de agua caída tampoco fue un hecho habitual para la ciudad que obviamente y como tantos otros lugares, no está preparada para esos niveles: “en menos de 72 horas llovió lo que debería haber llovido en tres meses, fueron 250 milímetros. Los pluviales de Mar del Plata tienen muchos años y no todos están acondicionados para recibir esa cantidad de agua por hora. Se triplicó o cuadruplicó en algunos casos la media”.