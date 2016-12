Pablo Simoni: “Hemos colocado 6.550 metros cuadrados de hormigón y casi 21 mil metros cuadrados de asfalto”

El titular del EMVIAL, Pablo Simoni habló sobre las distintas obras que han llevado adelante en los últimos meses y las principales proyecciones para el año entrante donde esperan seguir profundizando al menos las obras que se les adeudaban a los vecinos: “pudimos entregar 10 mil toneladas de granza y polvo para las delegaciones municipales sin que estuvieran previstas en el presupuesto 2016”, agregó.



Para el EMVIAL ha sido un año muy movido. Desde la asunción del nuevo gobierno se trató de abordar la falta de maquinaria activa y la culminación de las diferentes obras que estaban muy atrasadas. Con la llegada de Pablo Simoni a la dirección del ente se comenzó a trabajar intensamente y en las vísperas del 2017, el funcionario se refirió en la 99.9 a lo que han hecho, pero también a lo que tienen proyectado hacer.

“Hasta ayer, hemos colocado 6.550 metros cuadrados de hormigón y casi 21 mil metros cuadrados de asfalto, hablando solamente en bacheo. Tapamos aquellas cuadras que habían quedado frezadas y sin tapar, más la construcción a nuevo de 22 cuadras que eran obras adeudadas a los vecinos por el régimen de contribución por mejoras”, indicó primeramente.

Todavía tienen por delante el desafío de culminar aquellos trabajos que los vecinos pagaron y no se realizaron durante la gestión anterior: “primero queremos finalizar la deuda con los vecinos y llevamos 22 cuadras de las 59 que se adeudan. También hay 32 cuadras de cordón cuneta y lo finalizamos al 100%. A finales de enero, principio de febrero abriremos nuevamente el régimen de contribución por mejoras”, adelantó.

De todas maneras, adelantó que más allá de los pedidos que se realicen hay limitaciones técnicas que se deben tener en cuenta: “todas las obras que se pidan, deben tener factibilidad hidráulica que se trabaja con OSSE porque no podemos reparar la calle y luego hacer las conexiones de agua. Hemos limado muchas imperfecciones que teníamos en ese sentido”.

Una de las zonas de la ciudad donde ha habido un abandono generalizado del asfalto es en Sierra de los Padres donde los últimos días se pudo avanzar mucho. “Teníamos pensado arrojar sobre la Sierra de los Padres 80 toneladas de carpeta asfáltica y pudimos volcar 107 toneladas porque las temperaturas eran óptimas. Hicimos un plan de bacheo desde el inicio del arco hasta todo el centro comercial llegando al Circuito San Martín”, indicó Simoni.

Otra de las obras que llevaron adelante fue la entrega de granza a las delegaciones municipales y en ese sentido, esperan seguir avanzando durante 2017: “pudimos entregar 10 mil toneladas de granza y polvo para las delegaciones municipales sin que estuvieran previstas en el presupuesto 2016. Ahora esperamos las partidas que si están incluidas dentro del presupuesto 2017. A la delegación del Puerto es a la que más le aportamos con 4.750 toneladas y el EMVIAL pagó reparación de maquinaria motoniveladora y el traslado a la puerta de la delegación”.

Con lo que han entregado, ya se tendría que haber comenzado el trabajo en las calles del Bosque Peralta Ramos, pero parece que esas obras se desarrollarán durante el próximo año: “hubiese sido bueno terminar el año con el Bosque Peralta Ramos terminado, pero entiendo que las primeras dos semanas de enero estarán trabajando en esa zona. No tenía otra posibilidad la delegación del puerto puntualmente”.